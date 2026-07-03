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  • Кросс-купе Xpeng Mona L03: дизайн от бывшего стилиста Ferrari и несколько вариантов начинки

Кросс-купе Xpeng Mona L03: дизайн от бывшего стилиста Ferrari и несколько вариантов начинки

03.07.2026 131 0 0
Кросс-купе Xpeng Mona L03: дизайн от бывшего стилиста Ferrari и несколько вариантов начинки

Компания Xpeng выводит на рынок вторую модель условно бюджетной линейки Mona – купеобразный паркетник L03. Пятидверка доступна с гибридной или электрической установками.

Mona – это отдельная линейка внутри Xpeng, которая была создана специально для относительно недорогих электрифицированных машин. Ее первенцем стал электрический лифтбек Xpeng Mona M03, стартовавший в 2024 году. Теперь в Китае провели презентацию второй модели – купеобразного паркетника Xpeng Mona L03. В рамках премьеры были объявлены комплектации и предварительные цены, местные дилеры уже принимают заказы на кроссовер.

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В официальном пресс-релизе Xpeng подчеркивается, что кросс-купе разработано «международной командой дизайнеров» под руководством Хуанма Лопеса, который с 2024 года занимает пост вице-президента дизайн-центра китайской фирмы, а до того трудился, в частности, в Ferrari и Genesis.

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Как бы то ни было, но передок Xpeng Mona L03 оформлен в стиле «эмки». Кроссовер тоже имеет гладкий «нос» и T-образную оптику, в нижней части бампера есть активные заслонки. Задние фонари сделали в виде единой плашки, тогда как у лифтбека они, опять же, Т-образные. Паркетник также получил безрамочные двери с полускрытыми ручками вместо выдвижных у M03 и стеклянную крышу.

Длина Xpeng Mona L03 равна 4650 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1600 мм, колесная база – 2850 мм. Для сравнения, размеры актуального лифтбека Xpeng Mona M03: 4785/1896/1445 мм, расстояние между осями – 2815 мм. Кроссовер «стоит» на 18-дюймовых дисках, за доплату можно заказать 20-дюймовые.

Объем багажника паркетника – 539 литров против 600 литров у лифтбека. Как и M03, кросс-купе бывает с полностью электрической установкой, у такого паркетника спереди есть дополнительный отсек на 102 литра.

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Внутри Mona L03 – лаконичная передняя панель, двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. Физических клавиш почти нет. Нет и привычной приборки, вместо нее – проекционный дисплей. По центру установлен планшет диагональю 15,6 дюйма. Мультимедиа – на базе искусственного интеллекта. Под задним диваном спрятан выдвижной бокс.

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В список стандартного оборудования кроссовера также вошли: электропривод багажной двери, подогрев и вентиляция передних кресел, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка. Дорогие версии – это более продвинутые водительские ассистенты.

Если лифтбек бывает только электрокаром, то кроссовер Mona L03 еще доступен с гибридной установкой. При этом паркетник исключительно заднеприводный. Система гибрида включает работающий в режиме генератора бензиновый атмосферник 1.5 (95 л.с.), 249-сильный электромотор и батарею емкостью 37,2 кВт*ч. Запас хода в электрорежиме – 315 км по циклу CLTC. Электрический кроссовер– это 249-сильный двигатель и аккумулятор на 56 или 69 кВт*ч, дальнобойность – 525 или 625 км.

Сейчас за гибридное «купе» Xpeng Mona L03 просят 149 800 – 161 800 юаней (около 1,7 млн – 1,86 млн рублей по текущему курсу), электрический паркетник оценили в 143 800 – 165 800 юаней (1,65 млн – 1,9 млн рублей). После старта «живых» продаж, который намечен на середину июля, реальные цены, скорее всего, окажутся ниже предварительных. Электрический лифтбек Mona M03 сегодня предложен с 218-сильным мотором на передней оси и батареей емкостью 51,8 кВт*ч, 61,6 кВт*ч или 62,2 кВт*ч по цене от 119 800 юаней (1,37 млн рублей). Впоследствии семейство Mona пополнит более крупный паркетник с индексом L05.

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