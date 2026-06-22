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  • Кросс-купе Mona L03 от Xpeng анонсировали официально, на подходе – более крупный паркетник

Кросс-купе Mona L03 от Xpeng анонсировали официально, на подходе – более крупный паркетник

22.06.2026 377 0 0
Кросс-купе Mona L03 от Xpeng анонсировали официально, на подходе – более крупный паркетник

Компания Xpeng готовится расширить линейку Mona за счет сразу двух кроссоверов. Первой на рынок выйдет компактная по китайским меркам купеобразная пятидверка с индексом L03, позже в продаже появится более крупный SUV. Оба паркетника, как ожидается, будут доступны с гибридной и электрической установками.

Когда-то считалось, что Mona станет отдельным бюджетным брендом фирмы Xpeng. Но затем выяснилось, что это лишь серия внутри компании, хотя концепция не поменялась: линейка создана специально для относительно недорогих электрифицированных моделей. Первенцем семейства стал электрический лифтбек Xpeng Mona M03, он поступил в продажу в 2024 году, а не так давно его освежили.

Актуальный лифтбек Xpeng Mona M03
Актуальный лифтбек Xpeng Mona M03
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Актуальный лифтбек Xpeng Mona M03
Актуальный лифтбек Xpeng Mona M03
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Актуальный лифтбек Xpeng Mona M03
Актуальный лифтбек Xpeng Mona M03
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Актуальный лифтбек Xpeng Mona M03
Актуальный лифтбек Xpeng Mona M03
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Актуальный лифтбек Xpeng Mona M03
Актуальный лифтбек Xpeng Mona M03
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Весной нынешнего года в базу Минпрома КНР внесли сертификат второй модели линейки – купеобразного кроссовера Xpeng Mona L03. Теперь производитель анонсировал этот паркетник официально, опубликовав его тизеры. Кстати, в промоматериалах компания обыгрывает название шедевра Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Ну и еще в Xpeng отметили, что все SUV семейства будут иметь букву L в названии, а легковушки – букву M.

Кроссовер Xpeng Mona L03
Кроссовер Xpeng Mona L03
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Кроссовер Xpeng Mona L03
Кроссовер Xpeng Mona L03
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Кроссовер Xpeng Mona L03
Кроссовер Xpeng Mona L03
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Переднюю часть паркетника Xpeng Mona L03 оформили в стиле лифтбека. Кросс-купе получило гладкий «нос» и Т-образную оптику, в нижней части бампера есть активные заслонки. Задние фонари кроссовера сделали в виде единой плашки, тогда как у Mona M03 фонари, как и фары, Т-образные. Кроме того, паркетник имеет полускрытые ручки дверей вместо выдвижных у лифтбека.

Кроссовер Xpeng Mona L03
Кроссовер Xpeng Mona L03
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Кроссовер Xpeng Mona L03
Кроссовер Xpeng Mona L03
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Кроссовер Xpeng Mona L03
Кроссовер Xpeng Mona L03
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Длина Xpeng Mona L03 равна 4650 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1600 мм, колесная база составляет 2850 мм. Для сравнения, длина лифтбека Mona M03 – 4785 мм, расстояние между осями – 2815 мм.

Кроссовер Xpeng Mona L03
Кроссовер Xpeng Mona L03
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Кроссовер Xpeng Mona L03
Кроссовер Xpeng Mona L03
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Кроссовер Xpeng Mona L03
Кроссовер Xpeng Mona L03
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Кроссовер Xpeng Mona L03
Кроссовер Xpeng Mona L03
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Если «эмка» сегодня бывает исключительно в виде электрокара, то кроссовер предложат не только с полностью электрической начинкой, но и с гибридной установкой. Электрокросс – это 249-сильный мотор на передней оси (у лифтбека 2026 модельного года спереди расположен 218-сильный электромотор). Китайские СМИ пишут, что Xpeng Mona L03 EV положена батарея емкостью 56 или 69 кВт*ч (актуальный лифтбек комплектуется аккумулятором на 51,8 кВт*ч, 61,6 кВт*ч или 62,2 кВт*ч). Запас хода паркетника варьируется от 505 до 650 км. Система гибридного кроссовера включает работающий в режиме генератора бензиновый атмосферник 1.5 (95 л.с.), тот же 249-сильный электромотор и батарею емкостью 37,2 кВт*ч.

Кроссовер Xpeng Mona L03 на сертификационных снимках
Кроссовер Xpeng Mona L03 на сертификационных снимках
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Кроссовер Xpeng Mona L03 на сертификационных снимках
Кроссовер Xpeng Mona L03 на сертификационных снимках
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Презентацию купеобразного кроссовера Xpeng Mona L03 проведут в ближайшее время. А впоследствии семейство Mona пополнит еще один, более крупный паркетник с индексом L05. «Пятерку» тоже уже сертифицировали.

Более крупный кроссовер Xpeng Mona L05 на сертификационных снимках
Более крупный кроссовер Xpeng Mona L05 на сертификационных снимках
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Более крупный кроссовер Xpeng Mona L05 на сертификационных снимках
Более крупный кроссовер Xpeng Mona L05 на сертификационных снимках
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Старший кроссовер Xpeng Mona L05 получил «личико», как у Mona L03 и лифтбека M03. На корме – монофонарь. Собственная фишка «пятерки» — черные пластиковые накладки на колесных арках. Длина Mona L05 равна 4870 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1636 мм, расстояние между осями – 2940 мм.

Более крупный паркетник тоже будет доступен с гибридной или электрической установками. Техника такая же, как у Mona L03. Вероятно, Xpeng Mona L05 тоже выйдет на китайский рынок уже в этом году.

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