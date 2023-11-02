Aston Martin терпит убытки и теряет позиции в Китае из-за проблем с электроникой

Британская компания Aston Martin (полное название — Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc) испытывает трудности с интеграцией новой мультимедийной системы в свои автомобили, из-за чего поставки спорткара DB12 клиентам задерживаются, а продажи в Китае по итогам первых трёх кварталов этого года рухнули на 57%.

Нынешние неспокойные времена и глобальные социально-политические сдвиги на руку производителям роскошных автомобилей, от квартала к кварталу они рапортуют о рекордных прибылях и продажах, и только, кажется, Aston Martin не может пока в полной мере воспользоваться выгодной конъюнктурой. Последние несколько лет Aston Martin находится в состоянии перманентной перестройки, о чём мы подробно рассказывали в октябре, а на этой неделе компания опубликовала неутешительные итоги работы в третьем квартале.

Операционный убыток Aston Martin в третьем квартале составил 52,1 млн фунтов стерлингов, что примерно на 25% больше прогноза экспертов. Чистый убыток на конец сентября составил 749,9 млн фунтов стерлингов — это на 10% меньше аналогичного прошлогоднего показателя, но опять-таки компания снижает задолженность не так быстро, как хотелось бы её акционерам.

Мировые продажи Aston Martin с января по сентябрь этого года составили 4398 автомобилей (+8% по сравнению с АППГ), рост обеспечили Северная Америка и Европа, а вот в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC) продажи сократились на 30% до 940 машин, наибольшее падение зафиксировано в Китае (-57%). Чуть больше половины объёма продаж Aston Martin за указанный период составил кроссовер DBX, причём 70% его доли составила топ-версия DBX707.

Aston Martin DBX

У компании Aston Martin, как и у другим западных автопроизводителей лакшери-сегмента нет собственного производства в Китае (в нём просто нет необходимости), но есть спецверсия DBX с рядным 6-цилиндровым мотором, и тем не менее спросом модель не пользуется. Причина — устаревшая мультимедийная система с управлением через тачпад и шайбу на центральном тоннеле, китайцам она настолько не нравится, что они отказываются от покупки.



Aston Martin DB12

С моделью Aston Martin DB12, дебютировавшей в конце весны, британская компания начала внедрять мультимедийную систему нового поколения с сенсорным экраном и функцией обновления «по воздуху», но из-за проблем на стороне поставщика отгрузки Aston Martin DB12 клиентам задерживаются, по этой причине компании пришлось снизить прогноз продаж на конец года с 7000 до 6700 машин. В ближайшие месяцы новую мультимедийную систему получат и другие модели Aston Martin, в том числе DBX, после чего продажи в Китае должны стабилизироваться. Компания особо отмечает, что Aston Martin DB12 был хорошо встречен рынком, 55% его покупателей — новые для компании.



Aston Martin DB12

Добавим, что свой первый серийный электромобиль Aston Martin выведет на рынок в 2025 году, платформу для него поможет разработать американская компания Lucid Motors, ставшая минувшим летом одним из акционеров Aston Martin. Первым электромобилем будет спортивный кроссовер. К 2030 году вся модельная линейка Aston Martin будет полностью электрифицирована (имеется в виду, что в гамме будут только электромобили и plug-in гибриды).

