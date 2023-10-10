Первый электромобиль Aston Martin: кроссовер с компонентами Lucid и Mercedes-Benz

Британская компания Aston Martin пережила очередную фазу реструктуризации, в результате чего одним из её акционеров и партнёров стала американская Lucid Group, она поможет Aston Martin разработать платформу для её будущих электромобилей, первый увидит свет в 2025 году.

Продолжающая оставаться убыточной компания Aston Martin (полное название — Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc) после смены гендиректора весной прошлого года находится в процессе реструктуризации, структура её собственников с тех пор поменялась несколько раз, последний раз Kolesa.ru освещали ситуацию в мае этого года, когда основатель и глава холдинга Geely Ли Шуфу увеличил свою долю в британской компании с 7,6 до 17%. С тех пор структура собственников опять изменилась, в июне было объявлено о сделке с Lucid Group, выросшей из Lucid Motors: американская компания согласилась инвестировать в Aston Martin 232 млн долларов в обмен на 3,7% акций.

Главным акционером Lucid Group с долей в 61,1% является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), он же сейчас напрямую, по данным независимого ресурса MarketScreener, владеет 16,4% акций Aston Martin. В свою очередь главным акционером компании Aston Martin сейчас является её председатель совета директоров Лоуренс Стролл и его инвестиционная компания Yew Tree Overseas — 26,23%, доля Geely сейчас составляет 16,66%, доля Mercedes-Benz Group — 8,575%.

Mercedes-Benz Group продолжает оставаться одним из ключевых технологических партнёров Aston Martin: немецкая компания поставляет британской бензиновые двигатели и практически всю электронную начинку для её машин, она продолжит это делать и в будущем, в том числе в отношении электромобилей, которых пока что в гамме Aston Martin нет.

Для электромобилей Aston Martin разрабатывает собственную платформу, которая будет сочетать электронику Mercedes-Benz с «железом» Lucid. На разработку этой платформы компания Aston Martin вдобавок получила на этой неделе 9 млн фунтов стерлингов в виде гранта от некоммерческой организации APC (Advanced Propulsion Center), финансируемой британским правительством. Деютной моделью на этой платформе будет кроссовер, он должен выйти на рынок в конце 2025 года. К 2030 году вся модельная линейка Aston Martin должна быть полностью электрифицирована (имеется ввиду, что в гамме будут только электромобили и plug-in гибриды).

По данным британского журнала Autocar электрическая платформа Aston Martin получит до четырёх моторов Lucid (по одному на колесо) общей мощностью свыше 1500 л.с. Сама компания Lucid пока использует максимум три электромотора на своём седане Air Sapphire. Lucid, кроме того, будет поставлять Aston Martin произведённые в США батареи и ячейки для них, эти батареи будут иметь уникальную для Aston Martin конструкцию — не такую, как у электромобилей Lucid.

Уже в начале следующего года должны начаться дорожные испытания прототипа электрического кроссовера Aston Martin, его дизайн, надо полагать, уже утверждён, но пока полностью засекречен — ждём снимков фотошпионов и официальных тизеров. Тот, что показан в начале заметки, увы, даёт весьма условное представление о новинке.

