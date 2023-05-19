Geely увеличивает долю в Aston Martin с 7,6 до 17% и на этом не остановится

Китайский холдинг Geely продолжает усиливать влияние в европейском автопроме и становится третьим по величине акционером британской компании Aston Martin (полное название — Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc). Техническое сотрудничество между Aston Martin и Geely теперь становится практически неизбежным.

За свою 110-летнюю историю компания Aston Martin семь раз переживала банкротство, а сейчас переживает очередной период реструктуризации на фоне хронических убытков: согласно официальной отчётности, общая задолженность компании на конец первого квартала текущего года составила 868,1 млн фунтов стерлингов.

Весной прошлого года в Aston Martin сменился гендиректор (на смену немцу Тобиас Моэрсу пришёл итальянец Амедео Фелиса) после чего начала меняться структура собственников: летом крупным акционером британской компании с 18,7-процентной долей стал Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), осенью 7,6% акций Aston Martin купил китайский холдинг Geely.

Любопытно, что холдинг Geely с 2020 года пытался подобраться к Aston Martin, но другие собственники отклоняли его предложение, боясь потерять контроль. Сейчас компания нуждается не только в деньгах, но и в готовых решениях в сегменте электромобилей, в котором Geely уже достигла значительных успехов, что видно на примере принадлежащих ей европейских марок Volvo, Polestar, Lotus, LEVC и smart.

В 2020 году предполагалось, что главным техническим партнёром Aston Martin станет компания Mercedes-Benz, её доля в Aston Martin к 2023 году должна была увеличиться с 2,6% до 20%, но после увольнения Моэрса, до работы в Aston Martin возглавлявшего подразделение Mercedes-AMG, дорожки британской и немецкой компаний разошлись, и Geely разрешили войти в долю.

На этой неделе многие СМИ, ничтоже сумняшеся и держа в уме новость от 2020 года, написали, что Mercedes-Benz владеет 20% акций Aston Martin, но это не так. В официальном пресс-релизе об увеличении доли Geely в Aston Martin с 7,6 до 17% компания Mercedes-Benz вообще не упомянута, а независимый ресурс MarketScreener показывает, что текущая доля Mercedes-Benz составляет скромные 1,95%.

Официальный пресс-релиз гласит, что Geely потратит 234 млн фунтов стерлингов на покупку части акций у нынешнего основного собственника компании — председателя совета директоров Aston Martin Лоуренса Стролла и его инвестиционной компании Yew Tree Overseas, а также приобретёт часть новых акций, выпущенных в рамках допэмисси с целью привлечения инвестиций. Теперь первая тройка собственников Aston Martin выглядит так: Yew Tree Overseas — 21%, PIF — 18,7%, Geely — 17%.



Китайский холдинг, кроме того, получает одно место неисполнительного директора в совете директоров Aston Martin и может назначать одного представителя в наблюдательный совет. Также в соглашении сказано, что Geely обязуется до августа 2024 года не увеличивать свою долю в Aston Martin свыше 22%, но и это ограничение может быть снято, если совет директоров примет соответствующее решение. Это означает, что в ближайшие годы Geely имеет все шансы стать основным собственником Aston Martin.

Лоуренс Стролл, видимо, пока не хочет терять контроль над Aston Martin, но без внешних инвестиций и технологий не способен привести компанию к успеху. Свой первый серийный электромобиль британская компания собирается вывести на рынок лишь в 2025 году, далее ей необходимо эффективно масштабировать бизнес (до разумных приделов, разумеется), опыт и деньги Geely в этом смысле могут стать ключевым ресурсом.

