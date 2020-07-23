Авито Авто: спрос на мототехнику в России вырос на 45% по сравнению с прошлым годом

Спрос на мототехнику с пробегом в России вырос во II квартале 2020 года на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Динамика спроса более, чем в 3 раза опережает динамику предложения за указанный период. Как отмечают эксперты Авито Авто, рост спроса по итогам квартала объясняется в первую очередь повышением интереса россиян ко всем видам личного транспорта на фоне пандемии.

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Результаты опроса, проведенного аналитиками Авито Авто, свидетельствуют о том, что 43% россиян и после снятия режима самоизоляции планируют реже использовать общественный транспорт в целях безопасности. Это провоцирует повышение интереса к различным средствам индивидуальной мобильности.

«Согласно результатам нашего опроса, на фоне пандемии 9% россиян, у которых раньше не было автомобиля, решили приобрести машину. Жители страны, несмотря на завершение самоизоляции, по-прежнему стремятся свести к минимуму пребывание в общественных местах и активно интересуются личным транспортом. Поскольку мототранспорт остается более доступным, чем автомобили, значительный рост спроса на эту категорию в текущих условиях закономерен», – отмечает руководитель Авито Авто Кирилл Вотяков.

Насколько мотоциклы доступнее автомобилей

Средняя стоимость мотоцикла с пробегом в России по итогам II квартала составила 200 300 рублей, увеличившись на 19% по сравнению с предыдущим мотосезоном. Подержанные мопеды и скутеры стоят еще дешевле: их средняя стоимость за II квартал составила 43 600 рублей.

Автомобили на вторичном рынке стоят в 2 раза дороже мотоциклов и почти в 10 раз дороже мопедов и скутеров: средняя цена по итогам второго квартала составила 429 000 рублей.

Дороже всего мотоциклы с пробегом во II квартале стоили в Новосибирске и Красноярске. В этих городах средняя стоимость мотоцикла составила 412 600 рублей и 400 300 рублей соответственно.

Цены ниже средних по стране наблюдались в Иркутске (164 800 рублей), Ульяновске (162 700 рублей), Уфе (159 900 рублей), Перми (159 200 рублей), Саратове (152 700 рублей), Омске (144 700 рублей) и Барнауле (121 600 рублей).

Багги и квадроциклы: насколько вырос интерес к разным типам мототранспорта

За год спрос на загородный класс мототранспорта – багги и квадроциклы – вырос в России на 81%. Повышение интереса к этому виду мототехники может объясняться тем, что самоизоляцию многие россияне проводили на дачах, где такой вид транспорта оптимален для передвижения и досуга. На мотоциклы и класс скутеров и мопедов спрос был менее взрывным, но тоже вырос по сравнению с прошлым годом на 41% и 42% соответственно.

В каких городах мототранспорт пользуется наибольшим спросом

Наиболее активно во II квартале 2020 года мототранспортом интересовались в Москве и Санкт-Петербурге – на эти города приходится в общей сложности более 6% общефедерального спроса.

При этом рост спроса за квартал в этих городах оказался менее значительным, чем в других. В Москве спрос на мототехнику за год вырос на 6%, а в Санкт-Петербурге – на 16%.

Самый заметный рост спроса на мототранспорт по итогам квартала наблюдается в Барнауле, Иркутске, Новосибирске и Омске. В каждом из этих городов рост спроса год к году составил более 50%.