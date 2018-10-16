Автомобили не будут ремонтировать по ОСАГО старыми запчастями

Страховщики давно пытаются добиться разрешения использовать при ремонте машин клиентов бывшие в употреблении запчасти. Эту идею они продвигали ещё до того, как на законодательном уровне был введён приоритет ремонта над денежными выплатами в ОСАГО. Тогда Центробанк разрешил использовать только новые запчасти. Как оказалось, за полтора года регулятор не «смягчился» в этом вопросе.

Страховщики не так давно снова начали продвигать свою идею по использованию б/у деталей при ремонте автомобилей клиентов. Пакет поправок, касающийся натуральной формы возмещения ущерба, они планировали направить ЦБ до конца года, однако регулятор их опередил. Банк России снова высказался против предложения, об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя председателя ЦБ Владимира Чистюхина. Причём регулятор не поддерживает идею использовать старые запчасти даже с согласия самих автовладельцев.

Представитель Центробанка пояснил, что используемые при ремонте по ОСАГО детали должны быть новыми, но необязательно оригинальными (то есть допускается применение запчастей, изготовленных другими заводами по лицензии). По мнению регулятора, использование «бэушных» запчастей увеличивает вероятность возникновения неисправности у отремонтированной по ОСАГО машины.

Владимир Чистюхин сказал, что ему понятна мотивация страховщиков, которые хотят снизить свои расходы, но предлагает им поискать иные варианты. Стоит напомнить, что, согласно отчётам Российского союза автостраховщиков (РСА), в текущем году у страховых компаний и без этого неплохо получается выбираться из кризиса.

Так, за январь-август 2018-го размер средней выплаты сократился на 16% до 65 186 рублей. При этом средняя цена полиса стала меньше всего на 1,8% и составила 5 683 рубля. В то же время объём выплат упал на 28% (до 92,27 млрд. рублей), а сумма страховых премий – на 1% (до 148,41 млрд. рублей).

Судя по всему, страховщикам нужно разрешение на использование б/у деталей, чтобы отправлять на ремонт большинство машин, повреждённых в ДТП. Сейчас из-за этого запрета многие автовладельцы продолжают получать денежные выплаты (их размер высчитывается с учётом износа), так как для многих иномарок с пробегом новых запчастей просто не найти.

Напомним, в апреле текущего года был создан прецедент: страховщика засудили за просроченный ремонт автомобиля. Таким образом в суде решился вопрос о том, кто несёт ответственность в случае затягивания сроков ремонта – страховая компания или станция техобслуживания.