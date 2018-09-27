Страховщики объяснили, почему убытков по ОСАГО стало меньше

Страховщики объяснили, почему убытков по ОСАГО стало меньше

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Средняя выплата в «автогражданке» продолжает сокращаться заметнее, чем средняя премия, то есть страховые компании сокращают расходы на фоне примерно той же выручки.

Размер средней премии в период с января по август 2018 года сократился на 1,8% до 5 683 рублей. За это же время средняя выплата сократилась на 16% и оказалась равна 65 186 рублей. Соответствующие данные приводит Российский союз автостраховщиков (РСА) согласно предварительным итогам исследования рынка ОСАГО.

Bez-imeni-4

По словам президента Союза Игоря Юргенса, сумма начисленных премий по ОСАГО за первые восемь месяцев 2018 года составила 148,41 млрд. рублей, что на 1% меньше по сравнению с показателем января-августа прошлого года. Это глава РСА объясняет тем, что с каждым годом растёт «скидка» автовладельцев в системе бонус-малус (коэффициент, снижающий цену полиса за безаварийную езду).

За январь-август 2018-го объём выплат по страховым случаям в сегменте упал на 28%: если в первые восемь месяцев 2018 года сумма составляла 128,48 млрд. рублей, то в нынешнем году она сократилась до 92,27 млрд. рублей.

Car accident involving two cars on the street

Помимо этого на 15% стало меньше число урегулированных убытков: показатель за первые восемь месяцев текущего года сократился с 1,69 млн. до 1,44 млн. случаев. По словам Игоря Юргенса, за снижение количества убытков, а также суммы выплат в ответе расширение практики ремонта машин в рамках договоров ОСАГО.

Дело в том, что срок урегулирования убытка в натуральной форме примерно в два раза длиннее, чем при денежной выплате (на ремонт машины отводится 30 дней). По этой причине такие убытки позже попадают в отчёты, что в итоге «создает впечатление снижения их количества».

Car Servicing Station

А сокращение среднего размера выплаты и их объёма президент РСА связывает с тем, что натуральная форма возмещения ущерба лишает мошенников возможности тянуть из страховых компаний дополнительные деньги в рамках различных судебных «накруток». Кстати, напомним, Kolesa.ru ранее сообщал о предложении передавать эти «накрутки», то есть штрафы за невыполнение условий договора, не пострадавшим клиентам, а в федеральный бюджет.

Также совсем недавно исполнительный директор РСА Сергей Ефремов рассказал, что страховщики хотят модернизировать систему, которая работает чуть больше года. Предложения, касающиеся приоритета ремонта над выплатами, затронут, в частности, сроки ремонта, расстояние до станций техобслуживания и использование при ремонте б/у запчастей (по согласованию с клиентом).

 

Теги: Авто и общество , В России , Страхование , выплаты по ОСАГО , осаго , ремонт автомобилей
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