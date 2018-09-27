Средняя выплата в «автогражданке» продолжает сокращаться заметнее, чем средняя премия, то есть страховые компании сокращают расходы на фоне примерно той же выручки.

Размер средней премии в период с января по август 2018 года сократился на 1,8% до 5 683 рублей. За это же время средняя выплата сократилась на 16% и оказалась равна 65 186 рублей. Соответствующие данные приводит Российский союз автостраховщиков (РСА) согласно предварительным итогам исследования рынка ОСАГО.

По словам президента Союза Игоря Юргенса, сумма начисленных премий по ОСАГО за первые восемь месяцев 2018 года составила 148,41 млрд. рублей, что на 1% меньше по сравнению с показателем января-августа прошлого года. Это глава РСА объясняет тем, что с каждым годом растёт «скидка» автовладельцев в системе бонус-малус (коэффициент, снижающий цену полиса за безаварийную езду).

За январь-август 2018-го объём выплат по страховым случаям в сегменте упал на 28%: если в первые восемь месяцев 2018 года сумма составляла 128,48 млрд. рублей, то в нынешнем году она сократилась до 92,27 млрд. рублей.

Помимо этого на 15% стало меньше число урегулированных убытков: показатель за первые восемь месяцев текущего года сократился с 1,69 млн. до 1,44 млн. случаев. По словам Игоря Юргенса, за снижение количества убытков, а также суммы выплат в ответе расширение практики ремонта машин в рамках договоров ОСАГО.

Дело в том, что срок урегулирования убытка в натуральной форме примерно в два раза длиннее, чем при денежной выплате (на ремонт машины отводится 30 дней). По этой причине такие убытки позже попадают в отчёты, что в итоге «создает впечатление снижения их количества».

А сокращение среднего размера выплаты и их объёма президент РСА связывает с тем, что натуральная форма возмещения ущерба лишает мошенников возможности тянуть из страховых компаний дополнительные деньги в рамках различных судебных «накруток». Кстати, напомним, Kolesa.ru ранее сообщал о предложении передавать эти «накрутки», то есть штрафы за невыполнение условий договора, не пострадавшим клиентам, а в федеральный бюджет.

Также совсем недавно исполнительный директор РСА Сергей Ефремов рассказал, что страховщики хотят модернизировать систему, которая работает чуть больше года. Предложения, касающиеся приоритета ремонта над выплатами, затронут, в частности, сроки ремонта, расстояние до станций техобслуживания и использование при ремонте б/у запчастей (по согласованию с клиентом).