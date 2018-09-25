На недавних парламентских слушаниях обсуждались в основном уже ранее звучавшие идеи, однако были и свежие предложения.

В числе последних инициатива от Центробанка, согласно которой штрафы, которые страховые компании платят в случае ненадлежащего исполнения обязанностей по договору ОСАГО, пойдут не пострадавшим клиентам, а в федеральный бюджет. Сейчас, если держатель полиса страдает из-за действий страховщика, то он в виде компенсации получает сумму штрафа, которую назначает суд.

По мнению регулятора, средства, вырученные от нарушающих условиях договора страховых компаний, нужно направлять не истцам, а в бюджет. Предположительно это поможет бороться с мошенниками в сегменте. Нередки случаи, когда дополнительные выплаты в виде штрафов отправляются не на счета пострадавших клиентов, а в карманы тех, кто защищал их права в суде, то есть так называемых «автоюристов».

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Также в ЦБ предложили установить контроль за страховыми агентами, которые продают полисы ОСАГО. Речь идёт о создании специального реестра: чтобы попасть в него, им придётся получить право продавать «автогражданку», в случае выявленных нарушений регулятор сможет их из списка исключать.

В ходе парламентских слушаний присутствующие обсудили идею создания индивидуального тарифа для каждого водителя. Однако в ЦБ подчеркнули, что средний ценник ОСАГО должен остаться на сегодняшней отметке. Напомним, сейчас он составляет примерно 5,7 тыс. рублей. По более ранним подсчётам, из-за реализации первого этапа либерализации (перехода к свободным тарифам), средняя стоимость страховки должна вырасти до 7 тыс. рублей.

ЦБ выступает за отмену двух спорных коэффициентов, влияющих на цену ОСАГО: территориального и «мощностного». Первый предполагает надбавку к базовому тарифу в зависимости от того региона, в котором официально проживает автовладелец. Как правило, он выше в тех субъектах РФ, где у страховщиков расходы превышают доходы. РСА выступает против этой идеи.

Мощность двигателя автомобиля, по мнению Банка России, не влияет на аварийность. По их словам, в ЦБ проводили соответствующее исследование и взаимосвязи не выявили. Отметим, сейчас владельцы мощных автомобилей платят за полисы ОСАГО больше.

Регулятор в рамках первого этапа либерализации планирует изменить коэффициент стажа и возраста водителей, а также скорректировать применение КБМ (коэффициента бонус-малус), который даёт скидку или надбавку к полису в зависимости от количества безаварийных лет вождения или числа ДТП.

Помимо этого инициаторы хотят сделать тарифы ОСАГО более индивидуальными с помощью учёта стиля вождения клиентов, однако для этого понадобится массовое использование телематических устройств. Напомним, они следят за средней скоростью водителей, резкими торможениями, ускорениями, перестроениями и т.д.; передают информацию страховщикам; а те, в зависимости от степени риска рассчитывают страховой тариф. Пока что ряд компаний используют телематику только для расчёта цены каско.

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин и первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев в ходе парламентских слушаний заговорили об инициативе, которую раньше предлагал Минфин. Речь идёт о полисах ОСАГО с разным покрытием: сейчас максимальная сумма при повреждении имущества составляет 400 000 рублей, за вред жизни и здоровью – 500 000 рублей. Предлагается увеличить страховую сумму до 1 000 000 и 2 000 000 рублей (по каждому из рисков). Такие полисы естественно будут дороже.

Отметим, покупая такой полис, автовладелец не увеличивает сумму выплат, которая достанется ему в случае, если он будет потерпевшим в ДТП. Это лишь увеличит ту сумму, которую выплатит страховщик водителю, который пострадает в аварии по вине держателя расширенного полиса.

Что именно из всех предложений войдет в законопроект, который изменит систему ОСАГО, до сих пор неизвестно. Раньше ЦБ полагал, что тарифный коридор будет расширен уже в конце лета 2018 года, теперь самым ранним сроком может стать ноябрь.