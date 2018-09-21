По результатам этого обсуждения Центробанк составит указание о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% (в обе стороны) и направит его на регистрацию в Министерство юстиции РФ. В этом случае изменения могут вступить в силу в начале ноября текущего года, так как на регистрацию в Минюсте уходит примерно месяц. Однако не всегда удаётся зарегистрировать указание с первого раза, так что повышение цены ОСАГО может произойти и позже.

О предполагаемом сроке подорожания полисов «автогражданки» для большинства водителей сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники на страховом рынке. Напомним, расширение тарифного коридора в ОСАГО предполагает, что верхняя отметка базового тарифа вырастет с 4 118 до 4 942 рублей, а нижняя понизится с 3 432 до 2 746 рублей.

Новости / Авто и общество В ЦБ считают, что ОСАГО подешевело из-за мошенников Регулятор работает неторопливо: пока что проанализировали показатели только за первый квартал текущего года, хотя уже давно завершился второй. Согласно данным автостраховщиков, средняя страховая премия по ОСАГО в период...

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Предполагается, что это станет первым шагом на пути к либерализации ОСАГО (свободным тарифам). Ранее страховщики уже «проговорились», что рассматривают нынешние изменения как возможность увеличить стоимость страховки для большинства автовладельцев. Так, средний ценник полиса предположительно вырастет с 5 800 до 7 000 рублей.

Помимо этого первый шаг, запланированный ЦБ, должен также включать в себя изменение коэффициентов, влияющих на цену страховки. Предположительно поправки сделают ОСАГО дешевле для опытных водителей с безаварийным стажем и одновременно – дороже для молодых «лихачей».

Ранее стало известно о том, что Банк России заказал повторное исследование расчёта тарифов ОСАГО, так как в течение первой половины 2018 года выплаты сократились до 66,5 млрд. рублей, что на 36% меньше по сравнению с январём-июнем прошлого года. За этот же период общий размер сборов сократился всего на 2% (до 107 млрд. рублей). В итоге возник вопрос: нужна ли реформа? В итоге ЦБ решил провести новое исследование.

Скорее всего, от идеи расширения тарифного коридора регулятор не откажется, однако есть вероятность, что зарегистрировать указание в Минюсте быстро не получится, а значит, срок подорожания ОСАГО может ещё сдвинуться с начала ноября.

Чтобы водители не решили попросту отказаться от покупки ОСАГО, власти хотят увеличить штраф за езду без страховки (сейчас он составляет 800 рублей), а также научить камеры ловить водителей без «автогражданки» и рассылать им «письма счастья». Насколько именно вырастет размер взыскания и когда изменения вступят в силу, пока не ясно — соответствующего законопроекта ещё нет. А новый функционал комплексам фото- и видеофиксации нарушений ПДД могут подключить уже к новому году.