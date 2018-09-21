ОСАГО подорожает, но не раньше ноября

ОСАГО подорожает, но не раньше ноября

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Очередные парламентские слушания, касающиеся реформы ОСАГО, пройдут в начале следующей недели, 24 сентября 2018 года, в Совете Федерации.

По результатам этого обсуждения Центробанк составит указание о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% (в обе стороны) и направит его на регистрацию в Министерство юстиции РФ. В этом случае изменения могут вступить в силу в начале ноября текущего года, так как на регистрацию в Минюсте уходит примерно месяц. Однако не всегда удаётся зарегистрировать указание с первого раза, так что повышение цены ОСАГО может произойти и позже.

Money car key gift

О предполагаемом сроке подорожания полисов «автогражданки» для большинства водителей сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники на страховом рынке. Напомним, расширение тарифного коридора в ОСАГО предполагает, что верхняя отметка базового тарифа вырастет с 4 118 до 4 942 рублей, а нижняя понизится с 3 432 до 2 746 рублей.

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Предполагается, что это станет первым шагом на пути к либерализации ОСАГО (свободным тарифам). Ранее страховщики уже «проговорились», что рассматривают нынешние изменения как возможность увеличить стоимость страховки для большинства автовладельцев. Так, средний ценник полиса предположительно вырастет с 5 800 до 7 000 рублей.

Помимо этого первый шаг, запланированный ЦБ, должен также включать в себя изменение коэффициентов, влияющих на цену страховки. Предположительно поправки сделают ОСАГО дешевле для опытных водителей с безаварийным стажем и одновременно – дороже для молодых «лихачей».

Ранее стало известно о том, что Банк России заказал повторное исследование расчёта тарифов ОСАГО, так как в течение первой половины 2018 года выплаты сократились до 66,5 млрд. рублей, что на 36% меньше по сравнению с январём-июнем прошлого года. За этот же период общий размер сборов сократился всего на 2% (до 107 млрд. рублей). В итоге возник вопрос: нужна ли реформа? В итоге ЦБ решил провести новое исследование.

Скорее всего, от идеи расширения тарифного коридора регулятор не откажется, однако есть вероятность, что зарегистрировать указание в Минюсте быстро не получится, а значит, срок подорожания ОСАГО может ещё сдвинуться с начала ноября.

The traffic security CCTV camera operating on road detecting tra

Чтобы водители не решили попросту отказаться от покупки ОСАГО, власти хотят увеличить штраф за езду без страховки (сейчас он составляет 800 рублей), а также научить камеры ловить водителей без «автогражданки» и рассылать им «письма счастья». Насколько именно вырастет размер взыскания и когда изменения вступят в силу, пока не ясно — соответствующего законопроекта ещё нет. А новый функционал комплексам фото- и видеофиксации нарушений ПДД могут подключить уже к новому году.

 

Теги: Авто и общество , В России , Страхование , осаго , цена полиса , Центробанк
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