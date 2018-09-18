Расширять тарифный коридор в «автогражданке» регулятор планировал из-за высокой убыточности сегмента. Однако в первой половине 2018 года этот показатель заметно снизился.

Из-за уменьшения суммы выплат клиентам по ОСАГО убыточность этого сегмента страхования сократилась. Заместитель директора департамента страхового рынка Центробанка Светлана Никитина назвала это «серьёзным трендом», который нужно учитывать. Поэтому регулятор проведёт повторное исследование расчёта тарифов «автогражданки», которое должно завершиться до начала первого этапа реформы.

Напомним, реформа (то есть поэтапный переход к свободным тарифам) сделает страховку дороже для большинства автомобилистов. Несмотря на то, что тарифный коридор увеличит, как максимальную, так и минимальную границы базового тарифа (на 20%), страховщики уже сказали, что будут использовать именно верхнюю отметку. Так что средняя цена полиса ОСАГО может вырасти с 5,8 тыс. рублей примерно до 7 тыс. рублей.

Новости / Авто и общество В ЦБ считают, что ОСАГО подешевело из-за мошенников Регулятор работает неторопливо: пока что проанализировали показатели только за первый квартал текущего года, хотя уже давно завершился второй. Согласно данным автостраховщиков, средняя страховая премия по ОСАГО в период...

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Помимо этого в ходе первого этапа ЦБ планировал изменить систему коэффициентов, влияющих на цену страховки. Предположительно это должно снизить цену полиса для опытных и безаварийных водителей. Однако договорённостей между заинтересованными сторонами в этом вопросе пока нет. Так что старт первого этапа либерализации ОСАГО продолжает отодвигаться.

Теперь ЦБ нужны повторные исследования расчёта тарифов, так как выплаты по ОСАГО в течение января-июня 2018 года сократились на 36% по отношению к первому полугодию 2017-го. Их сумма составила 66,5 млрд. рублей. За этот же период общий размер сборов сократился всего на 2% (до 107 млрд. рублей).

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), цена полиса за первое полугодие снизилась на 1,4% – до 5 670 рублей. В этот же период средняя выплата стала меньше на 16% – до 64,5 тыс. рублей.

С помощью нового исследования ЦБ планирует выяснить, чем вызвано заметное сокращение убыточности в ОСАГО и сохранится ли эта тенденция в будущем. Пока что представитель регулятора не говорит, будет ли что-то меняться в запланированной реформе «автогражданки» по итогам дополнительного исследования.

По данным РБК, сумма выплат так заметно сократилась из-за бывшего лидера этого сегмента рынка, компании «Росгосстрах», которая уменьшила выплаты на 72,5%. Если в первой половине прошлого года их размер составлял 40 млрд. рублей, то в январе-июне 2018-го они упали до 11 млрд. рублей. Если же не учитывать «РГС», то снижение выплат по ОСАГО за первые шесть месяцев по остальному рынку составило лишь 13%. Отметим, доля этой компании сократилась с 30% до примерно 10%.

В РСА также объясняют сокращение суммы выплат практикой применения возмещения ущерба ремонтом. Как уже сообщал Kolesa.ru, на этом ранее настаивал и Центробанк.

Сами страховщики не считают, что нынешнее сокращение суммы и среднего размера выплат – это тенденция. По их мнению, тарифный коридор необходимо расширять, как и было запланировано. Напомним, в итоге верхняя планка должна вырасти с 4 118 до 4 942 рублей, нижняя – с 3 432 до 2 746 рублей.

Недавно стало известно о предложении комитета Госдумы по финансовому рынку, которое не обрадовало страховщиков. Так, страховым компаниям хотят запретить учитывать износ деталей машины клиента при осуществлении денежных выплат (сейчас это правило распространяется только на те случаи, когда страховщик отправляет машину на ремонт).