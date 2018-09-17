Раньше власти обещали, что автомобилисты без страховки в течение первых нескольких месяцев будут получать лишь уведомления о необходимости купить ОСАГО, а по окончанию эксперимента – письма со штрафами.

Старт проекта по выявлению водителей без полисов «автогражданки» с помощью комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД планировался на начало сентября 2018 года. Однако его отложили из-за того, что стороны не смогли вовремя договориться о том, как часто можно наказывать нарушителей (один раз в день или при каждом проезде перед дорожной камерой) и кому (водителю или собственнику) выписывать штрафы.

По данным РБК, власти запустят проект ближе к новому году, однако пока неясно, будет ли предусмотрен тестовый период, в течение которого автомобилистам Москвы должны были рассылать не штрафы, а лишь уведомления о необходимости оформить ОСАГО.

Новости / В России Сколько миллиардов вывели с рынка ОСАГО недобросовестные страховщики? Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков решил узнать информацию о финансовых результатах страховщиков по ОСАГО с момента начала их работы. В РСА произвели подсчёты и представили ответ....

1021 1 0 13.08.2018

Помимо этого штраф за езду без «автогражданки» обещает вырасти. Сейчас он составляет 800 рублей, насколько он увеличится, пока неизвестно. По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, размер взыскания должен быть сопоставим с той выгодой, которую получает автовладелец при отказе от покупки полиса. Так, в период с января по июль 2018 года средняя цена ОСАГО составляла около 5,7 тыс. рублей. Пока что нет информации и о том, когда именно вырастет штраф за это нарушение ПДД.

До сих пор нет законопроектов по изменениям тарифов и коэффициентов в ОСАГО, хотя они должны были вступить в силу в начале осени. Напомним, Центробанк предложил расширить тарифный коридор с обе стороны на 20%: в итоге верхняя планка вырастет с 4 118 до 4 942 рублей, нижняя – с 3 432 до 2 746 рублей. Из списка коэффициентов предположительно исчезнут те, которые учитывают мощность двигателя автомобиля, и регион регистрации автовладельца; вместо них Минфин предложил ввести те, которые будут учитывать стиль вождения клиента и наличие у него серьёзных нарушений ПДД в течение года до заключения договора на новый срок. Пока что все эти изменения остаются под вопросом.

Совсем недавно в ходе парламентских слушаний по реформе ОСАГО были высказаны новые предложения, которые совершенно не обрадовали страховщиков. Например, присутствующие обсуждали то, что сумма денежного возмещения, которое компании выплачивают клиентам (она рассчитывается с учётом износа деталей повреждённого автомобиля клиента), зачастую бывает недостаточной. Поэтому страховые компании хотят заставить перестать учитывать износ. Сейчас это действует в отношении машин, отправляемых на ремонт по договору ОСАГО, а в комитете Госдумы по финансовому рынку планируют расширить правило и на денежные выплаты.

Другое предложение поступило от главы совета регионального отделения «Справедливой России» в Крыму Виктории Билан. Она считает, что нужно ввести обязательную аудио- и видеофиксацию процесса продажи полисов ОСАГО. Это поможет выявить случаи навязывания дополнительных услуг, а также необоснованных отказов в оформлении полисов «автогражданки». Зампред ЦБ Владимир Чистюхин обе эти идеи поддержал.

Одним из немногочисленных изменений, которые вступили в силу в сегменте, стал отложенный срок начала действия электронного полиса ОСАГО. С сентября 2018 года е-полисы начинают действовать не ранее, чем через три дня с момента оформления. Эта мера нужна для борьбы со страховыми мошенниками, то есть теми, кто покупает электронную страховку после того, как произошло ДТП.