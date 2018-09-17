Дорожные камеры начнут искать водителей без ОСАГО к новому году

Дорожные камеры начнут искать водителей без ОСАГО к новому году

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Раньше власти обещали, что автомобилисты без страховки в течение первых нескольких месяцев будут получать лишь уведомления о необходимости купить ОСАГО, а по окончанию эксперимента – письма со штрафами.

Старт проекта по выявлению водителей без полисов «автогражданки» с помощью комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД планировался на начало сентября 2018 года. Однако его отложили из-за того, что стороны не смогли вовремя договориться о том, как часто можно наказывать нарушителей (один раз в день или при каждом проезде перед дорожной камерой) и кому (водителю или собственнику) выписывать штрафы.

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По данным РБК, власти запустят проект ближе к новому году, однако пока неясно, будет ли предусмотрен тестовый период, в течение которого автомобилистам Москвы должны были рассылать не штрафы, а лишь уведомления о необходимости оформить ОСАГО.

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Помимо этого штраф за езду без «автогражданки» обещает вырасти. Сейчас он составляет 800 рублей, насколько он увеличится, пока неизвестно. По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, размер взыскания должен быть сопоставим с той выгодой, которую получает автовладелец при отказе от покупки полиса. Так, в период с января по июль 2018 года средняя цена ОСАГО составляла около 5,7 тыс. рублей. Пока что нет информации и о том, когда именно вырастет штраф за это нарушение ПДД.

До сих пор нет законопроектов по изменениям тарифов и коэффициентов в ОСАГО, хотя они должны были вступить в силу в начале осени. Напомним, Центробанк предложил расширить тарифный коридор с обе стороны на 20%: в итоге верхняя планка вырастет с 4 118 до 4 942 рублей, нижняя – с 3 432 до 2 746 рублей. Из списка коэффициентов предположительно исчезнут те, которые учитывают мощность двигателя автомобиля, и регион регистрации автовладельца; вместо них Минфин предложил ввести те, которые будут учитывать стиль вождения клиента и наличие у него серьёзных нарушений ПДД в течение года до заключения договора на новый срок. Пока что все эти изменения остаются под вопросом.

Совсем недавно в ходе парламентских слушаний по реформе ОСАГО были высказаны новые предложения, которые совершенно не обрадовали страховщиков. Например, присутствующие обсуждали то, что сумма денежного возмещения, которое компании выплачивают клиентам (она рассчитывается с учётом износа деталей повреждённого автомобиля клиента), зачастую бывает недостаточной. Поэтому страховые компании хотят заставить перестать учитывать износ. Сейчас это действует в отношении машин, отправляемых на ремонт по договору ОСАГО, а в комитете Госдумы по финансовому рынку планируют расширить правило и на денежные выплаты.

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Другое предложение поступило от главы совета регионального отделения «Справедливой России» в Крыму Виктории Билан. Она считает, что нужно ввести обязательную аудио- и видеофиксацию процесса продажи полисов ОСАГО. Это поможет выявить случаи навязывания дополнительных услуг, а также необоснованных отказов в оформлении полисов «автогражданки». Зампред ЦБ Владимир Чистюхин обе эти идеи поддержал.

Одним из немногочисленных изменений, которые вступили в силу в сегменте, стал отложенный срок начала действия электронного полиса ОСАГО. С сентября 2018 года е-полисы начинают действовать не ранее, чем через три дня с момента оформления. Эта мера нужна для борьбы со страховыми мошенниками, то есть теми, кто покупает электронную страховку после того, как произошло ДТП.

 

Теги: Авто и общество , В России , Закон , Страхование , камеры , осаго , цена ОСАГО , электронный полис
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