Ведомство подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому машиностроительному холдингу Олега Дерипаски «Русские машины» нужно предоставить преференции при осуществлении закупок автотехники для нужд регионов и муниципалитетов страны. Речь идёт об автобусах (в том числе и школьных), грузовиках, автомобилях скорой помощи, а также иных коммунальных и специальных машинах.

Предполагается обязать региональные и местные власти при осуществлении закупок такой автотехники отдавать приоритет продукции определённых производителей, входящих в специальный перечень. Как сообщают «Ведомости», в него войдут одиннадцать предприятий группы ГАЗ, в их числе автомобильный завод ГАЗ, Павловский и Ликинский автобусные предприятия , а также площадка по выпуску грузовиков Урал.

Согласно документу Минпромторга, заказчику придётся отклонить все конкурсные заявки с товарами, которых были выпущены производителями, не включёнными в специальный перечень (при условии, что на предложение поступило не менее двух заявок от входящих в перечень предприятий).

В Минпромторге оправдывают необходимость предоставления преимуществ для автотехники Группы ГАЗ при госзакупках санкциями США, которые были введены против «Русских машин» Олега Дерипаски 6 апреля 2018 года.

В ведомстве подчеркнули, что соответствующее решение было принято на совещании у зампреда правительства РФ Дмитрия Козака в конце прошлой недели. Нынешний проект постановления был разработан с целью его исполнения.

Стоит напомнить, что регионы и муниципалитеты закупают машины скорой помощи, школьные автобусы и иную автотехнику в рамках госпрограммы поддержки отечественного автопрома с помощью средств федерального бюджета. В течение прошлого года в субъекты РФ в общей сложности было поставлено 1 438 автомобилей скорой и 1 559 школьных автобусов; всего на подобные госзакупки в 2017-ом ушло около 6 млрд. рублей.

Ранее похожий законопроект был разработан для спасения другой компании Олега Дерипаски – UC Rusal, которая единственная в стране занимается производством первичного алюминия. По мнению представителей Минпромторга, компаниям, которые не используют российские металлы, нужно с 2019 года ограничить доступ к господдержке. Напомним, до введения санкций UC Rusal отправлял на экспорт до 80% продукции. Теперь обеспечивать загруженность мощностей придётся за счёт отечественных заказчиков.