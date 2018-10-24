Большинство управленцев госкомпаний выбирают автомобили Mercedes-Benz и Lexus

Список лидеров по закупкам дорогих машин, то есть так называемый «рейтинг расточительности», составили в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

Стало известно, какие госкомпании, компании с государственным участием и бюджетные учреждения решили в 2018 году не отказывать себе в покупке дорогостоящих автомобилей. По данным активистов проекта «За честные закупки», перечень составили 22 заказчика из 15 регионов РФ. Общая сумма, которую они планировали потратить на закупку машин в текущем году, составила примерно 258 млн. рублей.

На прямые покупки автомобилей из указанной суммы ушло 152,4 млн. рублей. На первом месте «рейтинга расточительности» находится «дочка» ПАО «Транснефть», АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» («Черномортранснефть»). Компания в сентябре 2018 года решила купить автомобиль стоимостью 13,7 млн. рублей. Конкретной модели в описании нет, однако, по словам представителей ОНФ, на которые ссылается РБК, под требования технического задания предположительно подходит Mercedes-AMG G63.

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Стоит отметить, что эта же дочерняя компания «Транснефти» попала и на четвёртое место в рейтинге ОНФ: дело в закупке от 19 сентября автомобиля стоимостью 9 млн. рублей. Судя по техзаданию, под требования заказчиков попадает Lexus LX 570 Superior.

Однако, по словам советника президента «Транснефти» Игоря Демина, на которого ссылается РБК, за 13,7 млн. рублей компания планирует купить коммерческий автомобиль Mercedes-Benz Sprinter российского производства, который оборудовали под лабораторию качества нефтепродуктов. А за 9 млн. рублей – минивэн Toyota Alphard, предназначенный для перевозки делегаций.

На второй строчке оказалась дочерняя компания ПАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Оренбург». Заявка на покупку Mercedes-Benz S560 4Matic, чей ценник составляет 10,26 млн. рублей, была размещена на сайте госзакупок 14 августа текущего года. Представители компании не стали комментировать свои планы по трате денег.

Третье место у АО «ВО «Безопасность», госкомпании, которая занимается экспертизой в сфере безопасности АЭС. По предположениям активистов ОНФ, основанных на техзадании, под условия закупки подходит Mercedes-Benz S560 4Matic L. Тендер на закупку, предполагающий трату 9,3 млн. рублей, появился на сайте госзакупок 1 сентября. По словам заместителя гендиректора АО «ВО «Безопасность» Вячеслава Горчакова, на эти цели пойдут негосударственные средства, а те, которые были получены от ведения внешнеэкономической деятельности.

В «рейтинг расточительности» также вошли закупки автомобилей: ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (на 8,4 млн. рублей), АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» (на 8,3 млн. рублей), АО «Особое конструкторское бюро МЭИ» (на 8,2 млн. рублей), АО «Центр развития инвестиционных проектов» (на 7,7 млн. рублей), ООО «Газпромтранс» (на 7,1 млн. рублей), АО «Транснефть-Верхняя Волга» (на 7,1 млн. рублей) и другие компании.

Оставшаяся от 258 млн. рублей сумма – более 105,7 млн. рублей – предположительно будет потрачена на автолизинг. Сразу две первые строчки заняло АО «Водоканал» Карачаево-Черкесской республики (учредитель – Минэкономразвития региона). Компания решила оформить в лизинг на 35 месяцев автомобили стоимостью 20,4 млн. и 17,9 млн. рублей (речь идёт о Mercedes-Benz G63 AMG и S63 AMG 4Matic соответственно). На сайте тендеры появились 21 сентября и 6 июня 2018 года.

Замыкает тройку «лизинговых» лидеров ООО «Энергопром групп» из Ульяновской области, которое решило потратить 11,4 млн. рублей. Судя по техзаданию, описание подошло для приобретения Lexus LX 570 III в комплектации Premium+. Запись на сайте госзакупок была сделана 27 сентября.