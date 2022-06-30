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  • Bowler Extreme Defender: экстремальный вариант рамного классика от придворного ателье

Bowler Extreme Defender: экстремальный вариант рамного классика от придворного ателье

30.06.2022 13 0 0

Британская компания Bowler Motors с большим гоночным опытом представила новую программу тюнинга под названием Extreme для классических рамных внедорожников Land Rover Defender. Кузов модифицируется снаружи и внутри, увеличивается дорожный просвет, устанавливаются мощные тормоза, двигатель получает прибавку в мощности.

 

Bowler Motors — небольшая компания из Белпера (графство Дербишир), что с 1985 года делает гоночные и ралли-рейдовые болиды на базе внедорожников Land Rover. В 2012 году Bowler Motors заключила официальное партнёрство с Land Rover, а в 2019 году компания Jaguar Land Rover и вовсе «с потрохами» купила Bowler Motors, так что теперь это, по сути, придворное тюнинг-ателье с большим инженерным опытом.

В 2018 году Bowler Motors представила гоночный пикап Bulldog, внешне похожий на Defender, но имеющий в основе полностью новую платформу CSP (Cross Sector Platform) из высокопрочный стали. Эта же платформа была в 2020 году заявлена для мелкосерийного гражданского супервнедорожника Bowler CSP 575 стоимостью 200 тысяч фунтов стерлингов, который выглядит как классический Land Rover Defender (JLR передала дочерней компании права на дизайн), но при этом, по сути, является полностью новым автомобилем с мощным 575-сильным двигателем V8. Выпуск CSP 575 должен был начаться ещё в прошлом году, но что-то пошло не так и пока серийную версию супервнедорожника компания не представила. Зато на этой неделе прошла премьера технического более простого проекта Bowler Extreme Defender — он уже доступен для заказа.

За основу Bowler Extreme Defender берётся обычный, стоковый Defender поздних лет выпуска (конвейерное производство этой модели завершилось в начале 2016 года), к разработке принимаются модификации с любой колёсной базой (версии 90, 110 и 130), а конечная цена будет зависеть от технического состояния исходной машины и пожеланий клиента. Демо-образец на фотографиях — это пикап на базе 110-го шасси, снабжённый базовым комплектом доработок Extreme.

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Итак, стараниями мастеров Bowler Motors классический Defender получает модернизированную лифтованную подвеску (+51 мм к дорожному просвету), 35-дюймовые «зубастые» шины BFGoodrich на 16-дюймовых колёсах с бедлоками, мощные тормоза Alcon с 4-поршневыми суппортами (диаметр передних дисков — 334 мм, задних — 297 мм), облегчённые стальные бамперы и пороги, расширители колёсных арок, защитный наружный трубчатый каркас, капот с дополнительными вентиляционными отверстиями, экспедиционный багажник на крыше с «люстрой», новые светодиодные фары и фонари. Стоковый 2,2-литровый турбодизель получает новый, гоночный интеркулер и новую программу управления, отдача увеличивается со 122 л.с. и 360 Нм до 175 л.с. и 450 Нм.

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В салоне — кресла Recaro с обивкой из кожи и ткани, обитая кожей передняя панель, обитый алькантарой потолок, руль Momo, брутальный изогнутый рычаг переключения передач Bowler, улучшенная шумоизоляция и «ковры повсюду», мультимедийная система с сенсорным экраном и навигацией.

В целом получилось эффектно и качественно, хотя подобных проектов на рынке сегодня немало — классический Defender пользуется большой популярностью у тюнеров и их клиентов, причём в последнее время спрос растёт на электрические конверсии, а у Bowler таких пока нет.

внедорожник тюнинг новинки Land Rover Land Rover Defender

 

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