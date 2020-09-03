Brabham BT62R: дорожный суперкар с самым мощным атмосферным V8 в мире

Австралийская фирма Brabham Automotive представила полноценную дорожную версию R своей единственной на данный момент среднемоторной модели BT62. Вторая модель не за горами, её покажут в ближайшие месяцы, и она изначально ориентирована на дороги общего пользования.

Brabham Automotive – молодая, но при этом легендарная фирма. Её основал в 2018 году Дэвид Брэбэм, сын Джека Брэбэма, одного из самых известных и результативных гонщиков Формулы-1 50-х и 60-х годов прошлого века. Дэвид решил возродить не гоночную команду отца, а создать с нуля автомобильную компанию по выпуску эксклюзивных спорткаров, которые, однако, несли бы в себе бескомпромиссный дух скорости формульных болидов прошлого. Первой и пока единственной моделью является купе BT62, дебютировавшее как трековый автомобиль, не имеющий разрешения ездить по дорогам общего пользования.

Кузов BT62 изготовлен из углепластика и снабжён развитым аэродинамическим оперением, создающим на скорости до 1,2 т прижимной нагрузки. Подвеска – типа пуш-род «по кругу», тормоза – с углерод-керамическими дисками. Атмосферный 5,4-литровый V8 собственной разработки выдаёт максимальные 710 л.с. и 667 Нм – рекорд для агрегата такой архитектуры без турбонаддува или механического нагнетателя. Секвентальную 6-ступенчатую коробку передач с пневматическим приводом поставляет известная в автоспортивных кругах австралийская фирма Holinger. Ведущие колёса, разумеется, задние.



В начале прошлого года Brabham по заявкам первых клиентов предложила специальный апгрейд для BT62, позволяющий легально передвигаться на трековом спорткаре по дорогам общего пользования: «гражданская» светотехника, кондиционер, увеличенный дорожный просвет, увеличенный угол поворота передних колёс и прочие мелочи. Но комфорт, по сути, остался на уровне трек-тула, так что совершать продолжительные вояжи даже с дорожной амуницией на таком автомобиле неудобно.



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Представленная сегодня версия R – более тщательная конверсия трекового автомобиля в дорожный. Оптимизирована аэродинамика (новые передний сплиттер, воздухозаборник на крыше, задний диффузор и антикрыло на корме), стала тише система выхлопа, улучшена шумоизоляция салона, появились регулировка дорожного просвета в диапазоне от 70 до 130 мм, более комфортные кресла с отделкой из кожи и алькантары, аудиосистема, новый щиток приборов, камера заднего вида, ёмкости для мелочей, полноценная климатическая установка, дорожные шины Goodyear Eagle F1 SuperSport. Специальное исполнение Celebration Series предусматривает вдобавок эмблемы и шильдики из чистого золота плюс трековый вариант аэродинамического оперения.



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Цена и динамические характеристики не объявлены. За трековый вариант просили около миллиона долларов. Первые экземпляры BT62R фирма Brabham готова отгрузить в ближайшие недели в любое полушарие планеты Земля (можно заказать версию как с левым, так и с правым рулём).

