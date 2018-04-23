Быстрее Формулы 1: Volkswagen представил болид для штурма Pikes Peak

Автомобиль создан в лучших традициях спортпрототипов: тягу на колёса передают два мотора с суммарной отдачей в 680 лошадиных сил, благодаря чему разгон до 100 километров в час занимает лишь 2,25 секунды, что по данным Volkswagen превосходит показатели болидов Формулы 1 и Формулы Е. Вес прототипа составляет 1 100 килограмм. Батареи у прототипа литий-ионные, также у прототипа реализована систему рекуперации энергии, которая будет восстанавливать 20% энергии во время торможений.
Пару слов о внешности. Как можно увидеть на фотографиях, прототип получил очень развитую аэродинамику: по периметру автомобиля присутствует плоское днище для генерации граунд-эффекта, прижимную силу также будет генерировать мощное заднее антикрыло, закреплённое к кузову при помощи двух килей.
Для того, чтобы побить нынешний рекорд, прототипу нужно «выйти» из 8:57.118 секунд. Заниматься этой задачей будет 39-летний гонщик Ромен Дюма, который дважды побеждал в гонках 24 часа Ле-Мана, 24 часа Нюрбургринга и 24 часа Спа.
Volkswagen подчёркивает, что при создании этого прототипа стояла задача не столько достичь максимальной мощности, сколько добиться баланса между мощностью и управляемостью.
В былые годы рецепт покорения Pikes Peak заключался в двухмоторной компоновке автомобилей и развитой аэродинамике, поэтому на старт очень часто выходили весьма специфические автомобили, как Volkswagen Golf второго поколения с двумя турбированными моторами мощностью в 652 лошадиные силы.
На старт гонки Volkswagen I.D. R Pikes Peak выйдет 24 июня.
Ранее портал Колёса.ру сообщал, что кемпер Volkswagen с мотором Porsche выставили на продажу.
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