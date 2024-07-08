Бывший российский завод Bridgestone начнёт выпускать шины под маркой Gislaved

По плану производство покрышек под новым брендом начнётся на площадке в Ульяновске в ноябре текущего года.

Японская компания Bridgestone официально объявила о планах по уходу с российского рынка осенью 2022-го: тогда шинник начал искать покупателя для активов в РФ, в том числе для ульяновского завода, который был отправлен в простой ещё в марте того же года. Кто стал покупателем местного бизнеса Bridgestone, стало известно в июне 2023-го: в его роли выступил российский холдинг S8 Capital. Напомним, он же ранее купил местные активы Continental и изначально российскую компанию Cordiant.

На фото: шинный завод Gislaved в Калуге

Теперь «Коммерсант» сообщает, что новый владелец готовится в сравнительно скором времени перезапустить предприятие в Ульяновске. Ожидается, что конвейер «оживёт» в ноябре текущего года, об этом изданию рассказал гендиректор «Кордианта» Вадим Володин. Известно, что местная площадка будет выпускать шины под брендом Gislaved, соответствующее название получит и сам завод.



Напомним, под брендом Gislaved уже выпускает покрышки другая российская площадка, входящая в состав шинного кластера – речь идёт о бывшем заводе компании Continental, который располагается в Калуге. Ранее Kolesa.ru рассказывал подробнее о том, как сейчас идёт работа на этом предприятии.

В «Кордианте» рассказали о том, что на предприятии в Ульяновске будут выпускаться шины, относящиеся к массовому и премиальному сегментам, в том числе под брендом Gislaved. Вадим Володин отметил, что сейчас компания занимается адаптацией рецептур, тестированием, а также подготовкой к пуско-наладочным работам, чтобы запустить производство премиальной продукции.

Напомним, Bridgestone запустил завод в Ульяновске в 2016 году, на тот момент инвестиции в производство составили порядка 12,5 млрд рублей. Мощности этой площадки рассчитаны на выпуск 2,4 млн покрышек ежегодно. Ранее глава «Кордианта» отмечал, что согласно плану, в 2025-м с конвейера ульяновского предприятия должно сойти 1,2 млн шин.



На сегодняшний день компания «Кордиант» является вторым игроком шинного рынка в РФ по объёмам мощностей, она уступает только «Татнефти» с заводом Ikon Tyres (бывший владелец – финский шинник Nokian). Так, у лидера показатель равен 17,5 млн шин в год, у обладателя «серебра» – 15 млн покрышек в год.

По подсчётам «Кордианта», в 2023 году российский рынок шин для легковых автомобилей вырос на 16% (по сравнению с 2022-м) и составил 45,7 млн покрышек. Согласно прогнозам оператора системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ, по итогам текущего года можно ожидать увеличения шинного рынка примерно на 10%.