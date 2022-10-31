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  • «Минус» ещё один шинник: Bridgestone продаёт российский бизнес и уходит с рынка

«Минус» ещё один шинник: Bridgestone продаёт российский бизнес и уходит с рынка

31.10.2022 236 0 0

Компания, занимавшаяся производством покрышек в Ульяновской области, продаёт местный завод. Предполагается, что на уход из РФ понадобится несколько месяцев.

 

Кризис на российском рынке продолжается, иностранные компании продолжают продавать местные активы и покидают страну. Причём это касается не только импортёров продукции, но и тех, у кого есть производственные площадки в РФ. Сегодня стало известно о соответствующем решении ещё одного шинника – речь идёт о японской компании Bridgestone.

Согласно пресс-релизу, который опубликовала пресс-служба производителя, на данный момент Bridgestone уже начал поиск покупателя для своих российских активов. Когда сделка будет завершена, японский шинник покинет РФ. В компании предполагают, что этот процесс займёт несколько ближайших месяцев.

О том, что ульяновский шинный завод Bridgestone отправили в простой, стало известно ещё во второй половине марта текущего года. Тогда отмечалось, что производитель сталкивается с проблемами, «вызванными перебоями в цепочке поставок и логистике, волатильностью национальной и иностранной валют»; из-за этого возможности обеспечить стабильное производство в России не было. Помимо этого, производитель прекратил поставки своей продукции в страну, а также остановил инвестиции в местный бизнес.

В компании отметили, что, несмотря на «паузу» в работе, свыше тысячи российских сотрудников компании Bridgestone во время простоя продолжали получать по две трети от оклада. В сообщении говорится, что выплаты продолжатся до тех пор, пока российский бизнес официально не перейдёт новому владельцу. В Минпромторге РФ пояснили, что в роли покупателя выступит либо третья сторона, либо местный менеджмент.

Bridgestone присутствует в РФ с 1998 года, ульяновское предприятие запустили в конце 2016-го. В списке активов числится не только завод по производству покрышек (его производственные мощности рассчитаны на выпуск более 2 млн шин в год), но и офис представительства в Москве. В пресс-релизе указано, что доля выручки от российского бизнеса в группе Bridgestone составляла менее 2%, так что годовой прогноз прибыли в компании решили не менять.

Напомним, «болезненный» для многих участников передел рынка РФ продолжается. На прошлой неделе стало известно о том, что из РФ окончательно уходит американская марка Ford (ранее выпускала в РФ коммерческие автомобили Transit), а также немецкий бренд Mercedes-Benz (компания всего лишь несколько лет назад открыла собственный завод в Подмосковье). Также на днях Kolesa.ru сообщал о том, что финский шинник Nokian Tyres продаёт свой завод во Всеволожске и покидает российский рынок.

Покупателем предприятия в Ленинградской области стала компания «Татнефть». Предполагается, что сумма сделки составляет около 400 млн евро. Напомним, в структуру будущего владельца входит компания «Татнефть-нефтехим»: ей принадлежит «Нижнекамскшина», которая занимается производством покрышек для легковых и грузовых автомобилей (бренды – Кама и Viatti).

Россия шины и диски производство бизнес

 

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