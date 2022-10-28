Заводы ×
  • Финский шинник Nokian Tyres продаёт свой завод во Всеволожске и уходит из РФ

Финский шинник Nokian Tyres продаёт свой завод во Всеволожске и уходит из РФ

28.10.2022 113 0 0

В роли покупателя выступила российская компания «Татнефть». Предполагается, что сумма сделки составит около 400 млн евро.

 

На российском рынке продолжается кризис: процесс затронул как импортеров автомобилей и запчастей, так и тех, у кого есть местные производственные площадки. Сейчас иностранные компании продолжают избавляться от активов в РФ: только на этой неделе стало известно об окончательном уходе Ford и прощании с российским рынком Mercedes-Benz. Избавляются от местного бизнеса и производители автокомпонентов: в конце июня этого года стало известно о том, что к списку присоединится и европейская компания Nokian Tyres. Теперь появилась информация о покупателе завода финского шинника.

Согласно официальному заявлению Nokian Tyres, шинный завод во Всеволожске (Ленинградская область) покупает ПАО «Татнефть». Напомним, эта компания занимается нефтегазодобычей и нефтепереработкой, имеет собственную сеть АЗС, а также разрабатывает и производит оборудование для нефтегазовой отрасли. Помимо этого, в структуру «Татнефти» входит компания «Татнефть-нефтехим»: ей принадлежит «Нижнекамскшина», которая занимается производством покрышек для легковых и грузовых автомобилей (бренды – Кама и Viatti).

В ПАО «Татнефть» подтвердили достижение соответствующей договоренности с финской шинной компанией, а также отметили, что «закрытие сделки и покупка активов зависит от соблюдения ряда условий, включая получение согласований в соответствии с российским законодательством».

По предварительным подсчётам Nokian Tyres, сумма сделки без долгов и денежных средств составит примерно 400 млн евро (окончательная цена покупки будет зависеть в том числе от корректировки чистых денежных средств и оборотного капитала, а также от изменения обменного курса рубля к евро).

Для Nokian Tyres бизнес в России являлся крупнейшим активом, шинник работал здесь с 2005 года. Как Kolesa.ru сообщал ранее, по итогам 2021 года в РФ было выпущено примерно 80% шин Nokian Tyres, при этом 60% продукции местного производства было отправлено на рынки других стран. Шинный завод во Всеволожске ежегодно выпускал по 17 млн покрышек.

В августе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что на заводе во Всеволожске продолжат выпускать шины, однако, покрышки будут выходить под другим лейблом. Также он отметил, что следующему владельцу придётся искать новые рынки сбыта готовой продукции.

Напомним, в конце июня также сообщалось об уходе французской шинной компании Michelin. При этом в представительстве тогда сразу сообщили, что планируют передать свой бизнес в РФ местному топ-менеджменту. Стоит отметить, что у этой компании на продажи продукции в РФ ранее приходилось лишь 2% от глобального объёма.

Россия шины и диски производство заводы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Кризис ОСАГО: почему оно не справляется со своей функцией и это невозможно исправить В 2022 году российские автовладельцы столкнулись со множеством проблем и сложностей. Дефицит автомобилей, рост цен на них, массовый исход брендов из страны и проблемы с запчастями – это толь... 140 0 0 28.10.2022
Статьи / Финвопрос Что такое Е-ОСАГО При появлении страховых случаев права третьих лиц сможет защитить полис ОСАГО. Автовладелец имеет возможность купить онлайн страховку ОСАГО через интернет. Бумажный вариант при желании можно... 190 0 6 27.10.2022
Статьи / Бизнес Мало и дорого: как дилеры развивают параллельный импорт и почему он не спасет рынок Крупные автомобильные бренды покидают Россию один за другим, оставляя дилеров на «подножном корме» в виде обслуживания и ремонта гарантийных и постгарантийных автомобилей. Правительство РФ и... 2321 4 2 25.10.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 14711 7 201 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 12531 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 9530 25 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings