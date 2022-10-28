Финский шинник Nokian Tyres продаёт свой завод во Всеволожске и уходит из РФ

На российском рынке продолжается кризис: процесс затронул как импортеров автомобилей и запчастей, так и тех, у кого есть местные производственные площадки. Сейчас иностранные компании продолжают избавляться от активов в РФ: только на этой неделе стало известно об окончательном уходе Ford и прощании с российским рынком Mercedes-Benz. Избавляются от местного бизнеса и производители автокомпонентов: в конце июня этого года стало известно о том, что к списку присоединится и европейская компания Nokian Tyres. Теперь появилась информация о покупателе завода финского шинника.

Согласно официальному заявлению Nokian Tyres, шинный завод во Всеволожске (Ленинградская область) покупает ПАО «Татнефть». Напомним, эта компания занимается нефтегазодобычей и нефтепереработкой, имеет собственную сеть АЗС, а также разрабатывает и производит оборудование для нефтегазовой отрасли. Помимо этого, в структуру «Татнефти» входит компания «Татнефть-нефтехим»: ей принадлежит «Нижнекамскшина», которая занимается производством покрышек для легковых и грузовых автомобилей (бренды – Кама и Viatti).



В ПАО «Татнефть» подтвердили достижение соответствующей договоренности с финской шинной компанией, а также отметили, что «закрытие сделки и покупка активов зависит от соблюдения ряда условий, включая получение согласований в соответствии с российским законодательством».

По предварительным подсчётам Nokian Tyres, сумма сделки без долгов и денежных средств составит примерно 400 млн евро (окончательная цена покупки будет зависеть в том числе от корректировки чистых денежных средств и оборотного капитала, а также от изменения обменного курса рубля к евро).



Для Nokian Tyres бизнес в России являлся крупнейшим активом, шинник работал здесь с 2005 года. Как Kolesa.ru сообщал ранее, по итогам 2021 года в РФ было выпущено примерно 80% шин Nokian Tyres, при этом 60% продукции местного производства было отправлено на рынки других стран. Шинный завод во Всеволожске ежегодно выпускал по 17 млн покрышек.

В августе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что на заводе во Всеволожске продолжат выпускать шины, однако, покрышки будут выходить под другим лейблом. Также он отметил, что следующему владельцу придётся искать новые рынки сбыта готовой продукции.



Напомним, в конце июня также сообщалось об уходе французской шинной компании Michelin. При этом в представительстве тогда сразу сообщили, что планируют передать свой бизнес в РФ местному топ-менеджменту. Стоит отметить, что у этой компании на продажи продукции в РФ ранее приходилось лишь 2% от глобального объёма.