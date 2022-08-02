На шинном заводе Nokian Tyres в РФ будут выпускать покрышки под другой маркой

Продолжающийся кризис в РФ затронул как импортеров автомобилей и запчастей, так и тех, у кого есть российские производственные площадки: многие иностранные компании продолжают избавляться от своих активов в РФ. Так, в конце июня стало известно о том, что один из востребованных в стране европейских шинников – Nokian Tyres – объявил об уходе.



Ранее в местном представительстве финского производителя покрышек отметили, что уход с российского рынка будет «контролируемым». У компании здесь есть собственный завод, он располагается во Всеволожске (город в Ленинградской области). Предполагается, что это предприятие будет либо продано покупателю из РФ, либо передано в доверительное управление. В прошлом месяце штат производственной площадки был сокращён на 25%: 300 сотрудников были уволены по соглашению сторон.

О возможной дальнейшей судьбе шинного завода Nokian Tyres сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Он отметил, что «сам лейбл, к которому [пользователи – прим. ред.] привыкли, скорее всего, не останется». По словам спикера, «будет другой лейбл, и важно, чтобы он завоевал рынки сбыта». То есть, шины, производство которых впоследствии наладят на этом предприятии, будут под некой новой, пока что неизвестной в РФ маркой.



По словам Александра Дрозденко, завод Nokian Tyres во Всеволожске является одним из крупнейших в мире. Ранее покрышки, сходящие с этого конвейера, продавались не только в России, но и поставлялись на другие рынки, в их числе США, Канада, а также страны Европы. Новым владельцам или управляющим придётся не только наладить процесс производства, но и найти новые рынки сбыта готовой продукции.

Напомним, бизнес в России был крупнейшим активом финской компании, работавшей здесь с 2005 года. Ранее производитель отмечал, что по итогам 2021 года в РФ было выпущено примерно 80% шин Nokian Tyres, при этом 60% продукции местного производства было отправлено на рынки других стран. Шинный завод во Всеволожске ежегодно выпускает 17 млн покрышек.



В ходе объявления об уходе с рынка РФ в Nokian Tyres также отметили, что намерены увеличивать мощности своих предприятий в США и Финляндии: эта также основные рынки для европейского шинника.

Напомним, тогда же, в конце июня стало известно ещё об одной потере для российского шинного рынка: об уходе объявила и французская компания Michelin. В представительстве сразу сообщили, что намерены передать свой бизнес в РФ местному топ-менеджменту. У этой компании на продажи в РФ ранее приходилось лишь 2% от глобального объёма реализуемой продукции.

