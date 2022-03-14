Bridgestone собирается временно остановить российский шинный завод

Японский производитель автомобильных покрышек намерен прекратить работу предприятия в Ульяновске 18 марта. При этом в ближайшее время сотрудникам будут выплачивать зарплату.

Не только российский авторынок в дальнейшем ждут серьёзные изменения: ситуация отразится в том числе на рынке запчастей, комплектующих, автомобильных аксессуаров и т.д. Из-за нынешней геополитической обстановки и экономических санкций различные зарубежные компании ставят свою деятельность в РФ «на паузу» или вовсе прощаются с бизнесом на территории страны. Сейчас часть компаний приостановила поставки в РФ, некоторые заводы прекратили выпуск продукции.



Об изменении в работе ещё одного предприятия стало известно сегодня: японский шинник Bridgestone решил временно остановить работу своего российского завода (находится в Ульяновске). Помимо этого, производитель намерен прекратить поставки своей продукции в РФ, а также не будет дальнейших инвестиций в местный бизнес.

Что касается ульяновского шинного завода Bridgestone, его работа будет приостановлена в конце текущей недели, 18 марта. В компании отметили, что сейчас производитель «сталкивается с серьёзными проблемами, вызванными перебоями в цепочке поставок и логистике, волатильностью национальной и иностранной валют». Из-за этого на данный момент нет возможности обеспечить стабильное производство в России.



Срок простоя российского шинного завода пока не обозначен. Все принятые решения, включая остановку поставок продукции и запрет на дальнейшие инвестиции, будут действовать «до дальнейшего уведомления». Пока что руководство Bridgestone пообещало продолжать выплачивать заработную плату своим сотрудникам в РФ: в пресс-службе компании отметили, что в общей сложности во всех подразделениях трудится 1100 человек.

Отметим, у Bridgestone есть представительства в сорока странах; сейчас корпорации принадлежат 178 заводов, пять технических центров и десять тестовых полигонов. Компания начала выпускать автомобильные шины на заводе в Ульяновске в мае 2017 года. Производственные мощности этой площадки рассчитаны на 2 млн покрышек в год. Объём вложений в российский завод был равен 12,5 млрд рублей.



Ранее ещё один производитель шин и компонентов – немецкая компания Continental – объявила о приостановке своего завода в Калуге, а также о прекращении импорта и экспорта продукции. Отметим, производитель поставлял покрышки для первичной комплектации автомобилей, сходящих с конвейеров нескольких российских заводов, в их числе АВТОВАЗ, Nissan, Renault, Volkswagen.

Стоит напомнить, что из-за нынешних логистических и экономических проблем новые автомобили не только уходят с рынка РФ, но и дорожают (касается тех, кто остаётся). Только по официальным данным, за неделю с 26 февраля по 4 марта 2022 года средняя стоимость легковых транспортных средств в России увеличилась весьма ощутимо: цены на иностранные автомобили в стране за указанный период в среднем выросли на 15,2%, а новые машины отечественных марок за минувшую неделю увеличились на 17,1%.

