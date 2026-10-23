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  • Changan готовится пополнить российскую линейку за счёт кроссовера Uni-Z

Changan готовится пополнить российскую линейку за счёт кроссовера Uni-Z

23.10.2026 422 0 0
Changan готовится пополнить российскую линейку за счёт кроссовера Uni-Z

Предназначенный для авторынка РФ паркетник китайской марки имеет купеобразный кузов и один вариант начинки – бензиновый 1,5-литровый мотор.

Поднебесная компания Changan продолжает расширять линейку своей головной марки в России. Одной из грядущих местных новинок станет городской паркетник, которому присвоили буквенный индекс Uni-Z . Дату начала продаж этой модели на авторынке РФ местный офис бренда обещал рассекретить позже.

На фото: Changan Uni-Z (версия для китайского рынка)

На домашнем рынке этот паркетник появился ещё весной 2024 года: как Колёса.ру сообщали ранее, он представляет собой модернизированный Oshan Z6. Теперь кроссовер под родным названием – Changan Uni-Z – готовят к появлению в РФ. Как отметили в пресс-службе марки, габаритная длина SUV равна 4718 мм, ширина – 1880 мм, а расстояние между осями – 2780 мм. Любопытно, что показатели у версии для Поднебесной иные: длина – 4730 мм, ширина – 1890 мм, колёсная база – 2795 мм.

Дорожный просвет у этого городского паркетника равен 179 мм, объём багажника – 638 литрам, а при сложенных спинках сидений второго ряда (конструкция образует ровный пол), грузовое пространство можно увеличить до 1425 литров. Под фальшполом находятся «докатка» и органайзер для инструментов. Багажная дверь может оснащаться электроприводом с регулируемой высотой открытия (в зависимости от комплектации).

Согласно сегодняшнему анонсу, в России Changan Uni-Z предложат только с одним вариантом начинки: речь идёт о бензиновом турбомоторе семейства Blue Core, его объём равен 1,5 литра, максимальная мощность – 147 л.с., крутящий момент – 280 Нм. Двигатель, питающийся бензином Аи-92, работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод – только передний.

Для сравнения, актуальный паркетник для КНР оснащается 1,5-литровой турбочетвёркой, отдача которой равна 192 л.с., а максимальный крутящий момент – 310 Нм. Работает он также в паре с 7DCT, привод тоже только передний.

Если судить по единственному снимку, который сопровождает анонс, у версии для российского рынка не будет отличий во внешности от варианта для Китая (очевидно, кроме шильдика на корме). Changan Uni-Z имеет купеобразный пятидверный кузов, покатый капот, изогнутые ходовые огни, соединённые хромированной перемычкой с логотипом по центру, чуть ниже располагаются основные блоки фар.

На фото: салон Changan Uni-Z (версии для китайского рынка)

Ещё кроссовер имеет большую безрамочную радиаторную решётку, пару вертикальных боковых и центральный воздухозаборники в нижней части переднего бампера, выштамповки на боковинах, 20-дюймовые колёсные диски, рейлинги на крыше, стандартные наружные зеркала и дверные ручки под привычный хват. Корму снабдили раздвоенным спойлером в верхней части багажной двери, «монофонарём» с логотипом по центру, а также диффузором в нижней части заднего бампера.

В салоне предусмотрен тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 14,6 дюйма. Мультимедиа поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, имеет навигацию, доступ к онлайн-сервисам и функцию управления жестами. Версиям побогаче будут доступны в том числе функция вентиляции передних кресел, панорамная крыша с люком, акустика Sony с восемью динамиками и устройство для беспроводной зарядки смартфонов.

Changan Uni-Z снабдили набором водительских помощников, комплектом подушек безопасности и встроенным видеорегистратором. В зимний пакет входят обогрев лобового стекла, подогрев передних сидений, подушек второго ряда, рулевого колеса, функция дистанционного запуска двигателя с ключа, пятилитровый бачок омывателя. Помимо этого, у автомобилей колёсные арки закрыты пластиковыми подкрылками, а капот, крылья, наружные панели, проёмы дверей и дверь багажника оцинкованы для защиты от коррозии.

Цены Changan Uni-Z на российском рынке станут известны позже. В Китае стоимость этого кроссовера на сегодняшний день варьируется в диапазоне от 115 900 до 124 900 юаней (эквивалентно примерно 1,4 – 1,5 млн рублей по текущему курсу).

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Обновлено 24.10.2026
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