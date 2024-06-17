Новый кроссовер Chery Tiggo 8 L: официальные фото

Трехрядный кроссовер Chery Tiggo 8 давно превратился весьма обширное семейство. «Родоначальник» появился в 2018 году, позже он оброс множеством вариантов, которые отличаются за счёт дизайна и техники. В частности, в домашней линейке есть «престижные» версии, которым дали приставки Plus и Pro, а, к примеру, в России имеются топовые полноприводные модификации с двойной «фамилией» – Pro Max.

На фото: Chery Tiggo 8 L

В апреле этого года в рамках Пекинского автосалона компания Chery продемонстрировала «восьмёрку» с изменённым дизайном, причём главным образом для представителей зарубежных СМИ, то есть экспортную версию новинки. Теперь же бренд распространил официальные изображения свежего кросса, предназначенного для домашнего рынка. Кроме того, производитель объявил его имя – на родине такой паркетник будут продавать как Tiggo 8 L.

Если сравнивать с нынешними «восьмёрками», у нового кроссовера иные бамперы с другим воздухозаборником, а также крупная «матричная» радиаторная решётка с рисунком в виде сетки с хромированными ромбами; по-новому оформлены боковые воздуховоды. Изменился световой рисунок головной оптики и задних фонарей, которые тем не менее по-прежнему соединены светящейся плашкой через всю ширину кормы. Ещё у паркетника традиционные наружные зеркала, утопленные дверные ручки и рейлинги на крыше.



Прежде считалось, что этот кроссовер – рестайлинговая версия одной из актуальных «восьмерок», которой присвоили новую приставку. А теперь выяснилось, что сама компания позиционирует Tiggo 8 L в качестве отдельного нового члена семейства. Впрочем, не исключено, что на внешних рынках такой SUV всё же будут продвигать в качестве «восьмерки» следующего поколения.



Пока что производитель официально не раскрыл характеристики новинки. Между тем накануне в базу китайского минпрома внесли сертификат этой модели. Согласно документу, габаритная длина равна 4795 мм, ширина – 1930 мм, высота варьируется от 1725 до 1737 мм (в зависимости от версии), а расстояние между осями – 2770 мм. Для сравнения, у версии Tiggo 8 Pro для китайского рынка длина равна 4745 мм, а колёсная база – 2710 мм. Снимков интерьера нового кроссовера пока нет.



По данным минпрома КНР, Chery Tiggo 8 L оставили «старший» двигатель актуального местного Tiggo 8 Pro: речь идёт о 2,0-литровом турбомоторе, мощность которого составляет 254 л.с., а максимальный крутящий момент – 390 Нм. Ему в пару предложат семиступенчатую роботизированную коробку передач с двойным мокрым сцеплением. Не исключено, что у Chery Tiggo 8 L будет как передний, так и полный привод.

Отметим, у ещё не вышедшей на домашний рынок «эльки» уже есть аналог… от европейского бренда! Так, в Испании эта модель превратилась в Ebro S800, её производство наладят в Барселоне на бывшем заводе Nissan.