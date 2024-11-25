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  • Chery Tiggo (T11) – лидер по спросу на китайские авто с пробегом в октябре

Chery Tiggo (T11) – лидер по спросу на китайские авто с пробегом в октябре

25.11.2024 178 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику спроса, предложения и цен на автомобили с пробегом китайских марок за октябрь 2024 года. Оказалось, что количество объявлений о продаже таких машин год к году выросло на 39,2%, а спрос остался на уровне октября 2023 года. Средняя цена1 такого автомобиля год к году снизилась на 19,1% и составила 1 950 000 рублей. 

По данным Авито Авто, среди китайских брендов по доле в спросе лидирует Chery: эта марка получила 22%. Лишь немного уступила ей Geely, чья доля составила 21,6%. Третье место занял LIFAN (10,3%), а четвертое и пятое поделили HAVAL и Great Wall (по 7,3% каждая).

Среди моделей на первом месте по спросу оказался Chery Tiggo (T11) с долей 6,1%. Вторую и третью строки заняли модели Geely – Monjaro с 4,6% и Coolray с 4,4%. Также в пятерку лидеров вошли две модели марки LIFAN – Solano (3,2%) и X60 (2,9%). Наиболее динамично год к году вырос спрос на люксовый кроссовер LiXiang L7: в сравнении с прошлым годом интерес к нему увеличился в 2,1 раза.

По количеству объявлений в октябре 2024 года лидировали сразу две модели: Chery Tiggo (T11) и Geely Coolray, каждая из которых получили по 3,5% от предложения. Также в топ-3 вошел HAVAL Jolion, чья доля в предложении составила 2,9%.

Доля китайского автопрома в общем числе автомобилей с пробегом пока невелика – она составляет лишь 5%. Объясняется это тем, что активная экспансия китайских производителей началась не так давно и срок замены многих автомобилей еще не подошел.
Анастасия Докучаева
руководитель по развитию опыта частных пользователей в Авито Авто

Топ-10 китайских авто с пробегом по доле в спросе, октябрь 2024 г., Россия, Авито Авто

МаркаМодельДоля в спросе
CheryTiggo (T11)6,1%
GeelyMonjaro4,6%
GeelyCoolray4,4%
LIFANSolano3,2%
LIFANX602,9%
LiXiangL72,8%
GeelyEmgrand EC72,8%
CheryAmulet (A15)2,6%
HAVALJolion2,2%
Great WallHover H32,1%

1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

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