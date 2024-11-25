Chery Tiggo (T11) – лидер по спросу на китайские авто с пробегом в октябре

По данным Авито Авто, среди китайских брендов по доле в спросе лидирует Chery: эта марка получила 22%. Лишь немного уступила ей Geely, чья доля составила 21,6%. Третье место занял LIFAN (10,3%), а четвертое и пятое поделили HAVAL и Great Wall (по 7,3% каждая).
Среди моделей на первом месте по спросу оказался Chery Tiggo (T11) с долей 6,1%. Вторую и третью строки заняли модели Geely – Monjaro с 4,6% и Coolray с 4,4%. Также в пятерку лидеров вошли две модели марки LIFAN – Solano (3,2%) и X60 (2,9%). Наиболее динамично год к году вырос спрос на люксовый кроссовер LiXiang L7: в сравнении с прошлым годом интерес к нему увеличился в 2,1 раза.
По количеству объявлений в октябре 2024 года лидировали сразу две модели: Chery Tiggo (T11) и Geely Coolray, каждая из которых получили по 3,5% от предложения. Также в топ-3 вошел HAVAL Jolion, чья доля в предложении составила 2,9%.
Доля китайского автопрома в общем числе автомобилей с пробегом пока невелика – она составляет лишь 5%. Объясняется это тем, что активная экспансия китайских производителей началась не так давно и срок замены многих автомобилей еще не подошел.
Топ-10 китайских авто с пробегом по доле в спросе, октябрь 2024 г., Россия, Авито Авто
|Марка
|Модель
|Доля в спросе
|Chery
|Tiggo (T11)
|6,1%
|Geely
|Monjaro
|4,6%
|Geely
|Coolray
|4,4%
|LIFAN
|Solano
|3,2%
|LIFAN
|X60
|2,9%
|LiXiang
|L7
|2,8%
|Geely
|Emgrand EC7
|2,8%
|Chery
|Amulet (A15)
|2,6%
|HAVAL
|Jolion
|2,2%
|Great Wall
|Hover H3
|2,1%
1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
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