«Чуть помедленнее»: в Госдуме согласны снизить «нештрафуемый порог»

Ранее правящая партия выступала против предложения по снижению уровня допустимого превышения скорости, но теперь согласилась поддержать инициативу.

Вопрос о возможном изменении нормы в конце 2018 года затронул глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Тогда он отметил, что столь солидный порог превышения скорости был введён в 2013 году из-за погрешности работы комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Но, по его словам, современные дорожные камеры работают намного точнее, их погрешность буквально не превышает 3 км/ч. После этого начались разговоры о том, что норму «нештрафуемого порога» пора менять, а то и вовсе отказаться от неё.

В итоге большинство законодателей сошлись на том, что полностью допустимое превышение убирать не стоит. Поступило предложение вернуться к старой норме, которая действовала до 2013 года, то есть начинать штрафовать за нарушение скоростного лимита на 10 км/ч и более.

Однако в МВД ранее выступили за то, чтобы «письма счастья» тем, кто едет быстрее установленного ограничения на 10 км/ч (и более), приходили только за нарушения в пределах населённых пунктов. На загородных трассах они предложили оставить требования прежними (то есть ненаказуемо превышать позволительно будет на 20 км/ч).

С этим предложением оказались готовы согласиться депутаты «Единой России». Хотя раньше представители правящей партии отрицательно отозвались об идее. Об этом в частности заявлял зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

Помимо этого по словам зампредседателя комитета ГД по госстроительству Вячеслава Лысакова, перед внесением каких-либо изменений понадобится сначала провести «ревизию дорог» и увеличить скоростной режим на трассах. Кстати, на этом ранее также настаивали в ГИБДД.

Важно, что депутаты планируют добиваться того, чтобы повышения штрафов за это нарушение ПДД не было. Дело в том, что не так давно появилось предложение, согласно которому за превышение скорости на 10-20 км/ч нужно наказывать водителей штрафом в размере 1,5 тыс. рублей, а за езду быстрее на 20-40 км/ч – 3 тыс. рублей. Отметим, этот размер взыскания в 6 раз больше нынешнего (500 рублей).

Ранее стало известно ещё об одном предложении, касающемся штрафа за превышение скорости. Его хотят привязать к цене автомобиля или к уровню дохода собственника. С этой инициативой недавно выступили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Напомним, Подобная система на сегодняшний день действует в Финляндии.