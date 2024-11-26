Число запросов на проверку премиум-авто выросло более чем на треть

Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали статистику запросов истории автомобилей премиум-брендов возрастом до 3 лет в октябре 2024 года. Оказалось, что за год число таких запросов выросло на 40,2%.

По данным Автотеки, доля проверок истории машин данной в категории во всех запросах в октябре 2024 года составила 5,9%. За год этот показатель увеличился на 1,3%.



Регионы-лидеры по числу проверок премиум-авто возрастом до трех лет и доля запросов в Автотеку.

Место по количеству проверок Регион Доля запросов по премиум авто в среди всех запросов 1 Москва 13,9% 2 Санкт-Петербург 7,5%. 3 Московская область 5,9% 4 Краснодарский край 7,1% 5 Татарстан 6% 6 Ростовская область 4,9% 7 Башкортостан 3,7% 8 Свердловская область 4,1% 9 Ставропольский край 5,4% 10 Дагестан 9,4%

Среди автомобильных премиум-брендов по доле запросов в октябре 2024 года лидирует BMW: на него пришлось 1,9% отчетов. На втором месте – Mercedes-Benz, на третьем – Lexus. Также в топ-5 вошли Audi и Land Rover.

Рост интереса к проверке премиальных автомобилей возрастом до трех лет говорит о том, что россияне по-прежнему рассматривают их в качестве альтернативы новым. Поиск авто зарекомендовавших себя брендов, таких как BMW, Mercedes-Benz и Lexus, может быть обусловлен желанием найти качественный автомобиль. И в случае покупки такой машины особенно важно быть уверенным в ее состоянии и условиях эксплуатации. Поэтому мы рекомендуем проверять его историю в Автотеке: сервис позволит узнать, соответствует ли пробег действительности, проводилось ли ТО, не находится ли машина в залоге и многое другое. Андрей Тумкин управляющий директор Автотеки

Топ-5 брендов авто до 3 лет дороже 3 млн рублей по доле запросов, Автотека, октябрь 2024 г., Россия