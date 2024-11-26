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  • Число запросов на проверку премиум-авто выросло более чем на треть

Число запросов на проверку премиум-авто выросло более чем на треть

26.11.2024 58 0 0

Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали статистику запросов истории автомобилей премиум-брендов возрастом до 3 лет в октябре 2024 года. Оказалось, что за год число таких запросов выросло на 40,2%. 

По данным Автотеки, доля проверок истории машин данной в категории во всех запросах в октябре 2024 года составила 5,9%. За год этот показатель увеличился на 1,3%.

Регионы-лидеры по числу проверок премиум-авто возрастом до трех лет и доля запросов в Автотеку.

Место по количеству проверокРегионДоля запросов по премиум авто в среди всех запросов
1Москва13,9%
2Санкт-Петербург7,5%.
3Московская область5,9%
4Краснодарский край7,1%
5Татарстан6%
6Ростовская область4,9%
7Башкортостан3,7%
8Свердловская область4,1%
9Ставропольский край 5,4%
10Дагестан9,4%

Среди автомобильных премиум-брендов по доле запросов в октябре 2024 года лидирует BMW: на него пришлось 1,9% отчетов. На втором месте – Mercedes-Benz, на третьем – Lexus. Также в топ-5 вошли Audi и Land Rover.

Рост интереса к проверке премиальных автомобилей возрастом до трех лет говорит о том, что россияне по-прежнему рассматривают их в качестве альтернативы новым. Поиск авто зарекомендовавших себя брендов, таких как BMW, Mercedes-Benz и Lexus, может быть обусловлен желанием найти качественный автомобиль. И в случае покупки такой машины особенно важно быть уверенным в ее состоянии и условиях эксплуатации. Поэтому мы рекомендуем проверять его историю в Автотеке: сервис позволит узнать, соответствует ли пробег действительности, проводилось ли ТО, не находится ли машина в залоге и многое другое.
Андрей Тумкин
управляющий директор Автотеки

Топ-5 брендов авто до 3 лет дороже 3 млн рублей по доле запросов, Автотека, октябрь 2024 г., Россия

БрендДоля в запросах, октябрь 2023 г.Доля в запросах, октябрь 2024 г.
BMW1,4%1,9%
Mercedes-Benz1,3%1,5%
Lexus0,6%0,7%
Audi0,4%0,6%
Land Rover0,4%0,4%
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