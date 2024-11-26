Число запросов на проверку премиум-авто выросло более чем на треть

По данным Автотеки, доля проверок истории машин данной в категории во всех запросах в октябре 2024 года составила 5,9%. За год этот показатель увеличился на 1,3%.
Регионы-лидеры по числу проверок премиум-авто возрастом до трех лет и доля запросов в Автотеку.
|Место по количеству проверок
|Регион
|Доля запросов по премиум авто в среди всех запросов
|1
|Москва
|13,9%
|2
|Санкт-Петербург
|7,5%.
|3
|Московская область
|5,9%
|4
|Краснодарский край
|7,1%
|5
|Татарстан
|6%
|6
|Ростовская область
|4,9%
|7
|Башкортостан
|3,7%
|8
|Свердловская область
|4,1%
|9
|Ставропольский край
|5,4%
|10
|Дагестан
|9,4%
Среди автомобильных премиум-брендов по доле запросов в октябре 2024 года лидирует BMW: на него пришлось 1,9% отчетов. На втором месте – Mercedes-Benz, на третьем – Lexus. Также в топ-5 вошли Audi и Land Rover.
Рост интереса к проверке премиальных автомобилей возрастом до трех лет говорит о том, что россияне по-прежнему рассматривают их в качестве альтернативы новым. Поиск авто зарекомендовавших себя брендов, таких как BMW, Mercedes-Benz и Lexus, может быть обусловлен желанием найти качественный автомобиль. И в случае покупки такой машины особенно важно быть уверенным в ее состоянии и условиях эксплуатации. Поэтому мы рекомендуем проверять его историю в Автотеке: сервис позволит узнать, соответствует ли пробег действительности, проводилось ли ТО, не находится ли машина в залоге и многое другое.
Топ-5 брендов авто до 3 лет дороже 3 млн рублей по доле запросов, Автотека, октябрь 2024 г., Россия
|Бренд
|Доля в запросах, октябрь 2023 г.
|Доля в запросах, октябрь 2024 г.
|BMW
|1,4%
|1,9%
|Mercedes-Benz
|1,3%
|1,5%
|Lexus
|0,6%
|0,7%
|Audi
|0,4%
|0,6%
|Land Rover
|0,4%
|0,4%
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