Connected Car Conference состоится уже завтра в Москве. Полная программа уже сформирована

В этот четверг, 23 мая, в Москве пройдет V Международная конференция о подключенных автомобилях.

Скидка в честь юбилея Connected Car Conference! С 16 по 22 мая при покупке от двух билетов стоимость каждого – 8000 рублей.

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О чем расскажут представители АО «ГЛОНАСС», Moscow Tesla Club, «Сколково» и других топ-компаний? Узнайте больше о спикерах.

Программа конференции

Дата проведения: 23 мая (четверг)

Место: «Марриотт Новый Арбат», ул. Новый Арбат, д. 32

Рабочие часы: 10:00-18:00

До встречи на Connected Car Conference!