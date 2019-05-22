Главная Новости Авто и бизнес Connected Car Conference состоится уже завтра в Москве. Полная программа уже сформирована
Автор: Максим Берёзкин
Connected Car Conference состоится уже завтра в Москве. Полная программа уже сформирована
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В этот четверг, 23 мая, в Москве пройдет V Международная конференция о подключенных автомобилях.
Скидка в честь юбилея Connected Car Conference! С 16 по 22 мая при покупке от двух билетов стоимость каждого – 8000 рублей.
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О чем расскажут представители АО «ГЛОНАСС», Moscow Tesla Club, «Сколково» и других топ-компаний? Узнайте больше о спикерах.
Программа конференции
Дата проведения: 23 мая (четверг)
Место: «Марриотт Новый Арбат», ул. Новый Арбат, д. 32
Рабочие часы: 10:00-18:00
До встречи на Connected Car Conference!
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