Cтраховщики ограничили доступ к незаконным ресурсам по ОСАГО и техосмотру

Cтраховщики ограничили доступ к незаконным ресурсам по ОСАГО и техосмотру

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В общей сложности в 2018 году таких нашлось более 2,5 тыс. В их числе сайты, группы, аккаунты в социальных сетях и т.д.
 

Российский союз автостраховщиков (РСА) периодически напоминает автовладельцам о необходимости внимательно относиться к оформлению своих документов, чтобы не попасться на уловки мошенников. Также Союз продолжает искать в интернете информацию, которая нарушает законодательство по ОСАГО и техническому осмотру транспортных средств. 

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Страховщики блокируют доступ граждан к таким ресурсам. В течение прошлого года подобных сайтов, групп, сообществ и аккаунтов в соцсетях нашлось свыше 2,5 тыс. Об этом сообщает АСН со ссылкой на годовой отчёт РСА. 

На этих ресурсах содержались предложения о заключении договоров ОСАГО в виде электронных документов (с занесением информации о них в систему на неофициальных сайтах страховых организаций), также были предложения о продаже бланков полисов ОСАГО, которые не были изготовлены предприятиями АО «Гознак», помимо этого предлагалось приобрести так называемые «серые» диагностические карты, то есть без проведения техосмотра машин.

Mechanic Examining Car Engine With Help Of Laptop

В итоге страховщики заблокировали или удалили 1 064 информационных ресурса с предложениями о продаже бланков полисов «автогражданки» и о заключении договоров ОСАГО в электронном формате. Это 255 сайтов, 293 группы и аккаунта в соцсетях, 516 публикаций на форумах и досках объявлений.

Ещё больше – 1 520 предложений – касались продажи диагностических карт без проведения техосмотра ТС. В их числе 722 сайта, 481 аккаунт и группа в соцсетях, 267 публикаций на досках объявлений и форумах. 

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В прошлом году мы в качестве эксперимента попытались найти сайт, который торговал бы фальшивыми полисами ОСАГО, однако, на первых страницах в поисковых системах их точно нет. Чтобы не нарваться на мошенников при покупке электронного полиса «автогражданки», нужно не использовать сомнительные ссылки и проверять сайт выбранной компании на официальном ресурсе РСА, где есть перечень всех компаний с лицензией.

Кстати, по-прежнему продолжается противостояние РСА и нелегального страховщика, который продавал ОСАГО в нескольких регионах РФ. Стоит отметить, что АО «Образец» платит своим клиентам и выставляет счета другим игрокам рынка. Однако лицензии на ОСАГО у компании нет, так же как и членства в РСА, и уставного капитала в размере 120 млн рублей. Страховщик решил, что имеет право работать, так как для получения лицензии нужно иметь 2 года практики. Однако, как пояснили в Союзе, речь идёт о добровольных видах страхования. 

Авто и общество В России Страхование осаго РСА техосмотр
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