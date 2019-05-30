Cтраховщики ограничили доступ к незаконным ресурсам по ОСАГО и техосмотру

В общей сложности в 2018 году таких нашлось более 2,5 тыс. В их числе сайты, группы, аккаунты в социальных сетях и т.д.

Российский союз автостраховщиков (РСА) периодически напоминает автовладельцам о необходимости внимательно относиться к оформлению своих документов, чтобы не попасться на уловки мошенников. Также Союз продолжает искать в интернете информацию, которая нарушает законодательство по ОСАГО и техническому осмотру транспортных средств.

Страховщики блокируют доступ граждан к таким ресурсам. В течение прошлого года подобных сайтов, групп, сообществ и аккаунтов в соцсетях нашлось свыше 2,5 тыс. Об этом сообщает АСН со ссылкой на годовой отчёт РСА.

На этих ресурсах содержались предложения о заключении договоров ОСАГО в виде электронных документов (с занесением информации о них в систему на неофициальных сайтах страховых организаций), также были предложения о продаже бланков полисов ОСАГО, которые не были изготовлены предприятиями АО «Гознак», помимо этого предлагалось приобрести так называемые «серые» диагностические карты, то есть без проведения техосмотра машин.

В итоге страховщики заблокировали или удалили 1 064 информационных ресурса с предложениями о продаже бланков полисов «автогражданки» и о заключении договоров ОСАГО в электронном формате. Это 255 сайтов, 293 группы и аккаунта в соцсетях, 516 публикаций на форумах и досках объявлений.

Ещё больше – 1 520 предложений – касались продажи диагностических карт без проведения техосмотра ТС. В их числе 722 сайта, 481 аккаунт и группа в соцсетях, 267 публикаций на досках объявлений и форумах.

В прошлом году мы в качестве эксперимента попытались найти сайт, который торговал бы фальшивыми полисами ОСАГО, однако, на первых страницах в поисковых системах их точно нет. Чтобы не нарваться на мошенников при покупке электронного полиса «автогражданки», нужно не использовать сомнительные ссылки и проверять сайт выбранной компании на официальном ресурсе РСА, где есть перечень всех компаний с лицензией.

Кстати, по-прежнему продолжается противостояние РСА и нелегального страховщика, который продавал ОСАГО в нескольких регионах РФ. Стоит отметить, что АО «Образец» платит своим клиентам и выставляет счета другим игрокам рынка. Однако лицензии на ОСАГО у компании нет, так же как и членства в РСА, и уставного капитала в размере 120 млн рублей. Страховщик решил, что имеет право работать, так как для получения лицензии нужно иметь 2 года практики. Однако, как пояснили в Союзе, речь идёт о добровольных видах страхования.