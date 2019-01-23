Страховщик ОСАГО без лицензии продаёт полисы в нескольких регионах РФ

Дагестанская страховая компания АО «Образец» судится с РСА, оформляет «автогражданку», платит своим клиентам и выставляет счета другим игрокам рынка.

Страховщик АО «Образец» был зарегистрирован в Махачкале (столица Дагестана) в декабре 2017 года. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), компания начала продавать полисы ОСАГО в сентябре 2018-го. Причём у неё нет лицензии ЦБ, обязательного членства в РСА и уставного капитала в размере 120 млн рублей (по данным ЕГРЮЛ у неё 45 млн рублей).

Гендиректором компании является Вахахажи Алабаев, также он один из трёх учредителей (физлиц). Любопытно, что направления деятельности у компании весьма разные: в списке основных видов страхование жизни, а также другие виды страхования, а ещё оптовая торговля фруктами, овощами и иными товарами.

Правомерностью действий этой компании заинтересовались в РСА. Союз направил главе департамента страхового рынка ЦБ Филиппу Габунии письмо, в котором говорилось о необходимости принять меры в отношении практики продаж полисов нелицензированным страховщиком.

Причём в РСА настаивают на том, что АО «Образец» продаёт полисы с несуществующими сериями АВА и МММ. Об этом они предупредили интернет-пользователей. Как сообщает «Коммерсант», в «Образце» отметили, что продаваемые полисы не являются поддельными. Более того, компания имеет право осуществлять деятельность по ОСАГО без лицензии ЦБ, так как для её получения (а также для вступления в РСА) нужна практика официальной работы в течение двух лет. И именно этим «Образец» сейчас и занимается.

В компании сообщения РСА и его жалобы в Центробанк назвали «нежеланием появления нового конкурента на рынке». «Образец» уже подал иск в Арбитражный суд Москвы к РСА о защите деловой репутации. Кстати, отметим, что Союз ранее уже обращался по поводу деятельности АО «Образец» и в МВД Дагестана, однако решение по этому вопросу по-прежнему не принято.

Согласно закону «Об ОСАГО», для представления соответствующих услуг у страховщиков должна быть лицензия Банка России, которую он может получить при наличии «не менее чем двухлетнего опыта осуществления операций по страхованию ТС или гражданской ответственности их владельцев». Пожалуй, это действительно можно счесть пробелом в законе: либо «начинающим» страховщикам всё-таки можно торговать без лицензии ЦБ, либо новых игроков на рынке вообще появиться больше не может.

Скорее всего это и не даёт регуляторам просто запретить деятельность АО «Образец». Компания, кстати, уже оформила более двух тысяч договоров «автогражданки», ведёт деятельность не только в Дагестане, но также в Чечне и Санкт-Петербурге (правда, страница их сайта с «автострахованием» сейчас заблокирована), возмещает убытки клиентам, выставляет счета тем страховщикам, которые оформили договор с виновниками ДТП и т.д.

Можно предположить, что Центробанк не хочет привлекать излишнее внимание к случаю с АО «Образец», чтобы эта компания, простите за каламбур, не стала «образцом для подражания» для других регионов РФ. А это, в свою очередь, может значить, что ФЗ «Об ОСАГО» действительно нуждается в очередных поправках.

Не так давно систему ОСАГО изучал Верховный суд. Дело в том, что по нынешним законам суды не рассматривают иски клиентов в тех случаях, когда разница между расчётами страховщиков и независимых экспертов оказывается менее 10%. По мнению истца, это позволяет компаниям недоплачивать. Однако ВС накануне признал норму законной, об этом ранее сообщал Kolesa.ru.