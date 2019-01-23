Страховщик ОСАГО без лицензии продаёт полисы в нескольких регионах РФ

Страховщик ОСАГО без лицензии продаёт полисы в нескольких регионах РФ

70 0 0
Дагестанская страховая компания АО «Образец» судится с РСА, оформляет «автогражданку», платит своим клиентам и выставляет счета другим игрокам рынка.
 

Страховщик АО «Образец» был зарегистрирован в Махачкале (столица Дагестана) в декабре 2017 года. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), компания начала продавать полисы ОСАГО в сентябре 2018-го. Причём у неё нет лицензии ЦБ, обязательного членства в РСА и уставного капитала в размере 120 млн рублей (по данным ЕГРЮЛ у неё 45 млн рублей).

car crash collision

Гендиректором компании является Вахахажи Алабаев, также он один из трёх учредителей (физлиц). Любопытно, что направления деятельности у компании весьма разные: в списке основных видов страхование жизни, а также другие виды страхования, а ещё оптовая торговля фруктами, овощами и иными товарами.

Правомерностью действий этой компании заинтересовались в РСА. Союз направил главе департамента страхового рынка ЦБ Филиппу Габунии письмо, в котором говорилось о необходимости принять меры в отношении практики продаж полисов нелицензированным страховщиком.

Причём в РСА настаивают на том, что АО «Образец» продаёт полисы с несуществующими сериями АВА и МММ. Об этом они предупредили интернет-пользователей. Как сообщает «Коммерсант», в «Образце» отметили, что продаваемые полисы не являются поддельными. Более того, компания имеет право осуществлять деятельность по ОСАГО без лицензии ЦБ, так как для её получения (а также для вступления в РСА) нужна практика официальной работы в течение двух лет. И именно этим «Образец» сейчас и занимается.

many cars on road

В компании сообщения РСА и его жалобы в Центробанк назвали «нежеланием появления нового конкурента на рынке». «Образец» уже подал иск в Арбитражный суд Москвы к РСА о защите деловой репутации. Кстати, отметим, что Союз ранее уже обращался по поводу деятельности АО «Образец» и в МВД Дагестана, однако решение по этому вопросу по-прежнему не принято.

Согласно закону «Об ОСАГО», для представления соответствующих услуг у страховщиков должна быть лицензия Банка России, которую он может получить при наличии «не менее чем двухлетнего опыта осуществления операций по страхованию ТС или гражданской ответственности их владельцев». Пожалуй, это действительно можно счесть пробелом в законе: либо «начинающим» страховщикам всё-таки можно торговать без лицензии ЦБ, либо новых игроков на рынке вообще появиться больше не может.

Скорее всего это и не даёт регуляторам просто запретить деятельность АО «Образец». Компания, кстати, уже оформила более двух тысяч договоров «автогражданки», ведёт деятельность не только в Дагестане, но также в Чечне и Санкт-Петербурге (правда, страница их сайта с «автострахованием» сейчас заблокирована), возмещает убытки клиентам, выставляет счета тем страховщикам, которые оформили договор с виновниками ДТП и т.д.

 

Bez-imeni-4

Можно предположить, что Центробанк не хочет привлекать излишнее внимание к случаю с АО «Образец», чтобы эта компания, простите за каламбур, не стала «образцом для подражания» для других регионов РФ. А это, в свою очередь, может значить, что ФЗ «Об ОСАГО» действительно нуждается в очередных поправках.

Не так давно систему ОСАГО изучал Верховный суд. Дело в том, что по нынешним законам суды не рассматривают иски клиентов в тех случаях, когда разница между расчётами страховщиков и независимых экспертов оказывается менее 10%. По мнению истца, это позволяет компаниям недоплачивать. Однако ВС накануне признал норму законной, об этом ранее сообщал Kolesa.ru.

Авто и общество В России Закон Страхование лицензия осаго страховщики страховые полисы
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Авторынок
Mitsubishi. Итоги-2019: проводы Pajero, «прокладка» для СПИКа, провал по продажам, вероятный уход из Калуги…

В заголовке настоящей заметки, конечно, нет никакой опечатки. Сегодня у Mitsubishi действительно была итоговая пресс-конференция, но по результатам за 2018…

8939 2 1
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Авто Недели
Как Impreza, только больше: стоит ли покупать Subaru Forester II за 500 тысяч рублей

Subaru – это постоянный полный привод, легендарные оппозитные моторы и удовольствие от вождения: таков идеальный образ этих японских машин. Но на практике оказывается, что полный привод не всегда такой уж и постоянный, а…

8136 5 0
Статьи / Популярные вопросы
Как измеряется объем багажника, и почему он может различаться даже у одинаковых машин?

Объем багажника – показатель иногда не столь важный, а иногда решающий. Ну а порой даже для очевидно большого автомобиля производитель не может не похвастать впечатляющей цифрой, несмотря на то, что лишь единичные…

1320 1 0
Статьи / История
Загадки индексов: почему 403-й Москвич шёл за 407-м и куда пропали 404, 405, 406 и 409?

Советские автомобили 50-60-х годов обычно носили какой-то цифровой индекс, и он не менялся ни при каких модернизациях. Первая «Волга» всегда звалась ГАЗ-21, ну может, в первые годы М-21. Популярный «Газик» всегда звался…

28908 0 23
Выбор подержанных авто Смотреть все
Тест-драйвы / Подержанные авто
Chevrolet Orlando J309 с пробегом: один хороший мотор и две плохие коробки

Желание купить недорогой семиместный автомобиль часто быстро затухает только из-за отсутствия нормального выбора: на рынке имеется либо что-то слишком дорогое, либо слишком старое. Но ведь есть Orlando! Мы уже…

3490 5 0
Тест-драйвы / Подержанные авто
Chevrolet Orlando I с пробегом: зеркалами не хлопать, кондиционер не выключать

В свое время мода на минивэны обошла Россию стороной, а сейчас этот класс машин заметно утратил популярность и во всём мире. «Спасибо» стоит сказать кроссоверам, которые по мультизадачности применения обычно даже…

3942 5 0
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: помпа сломает мотор, а гидроблок — коробку

Стоит признать, что если СХ-9 любят, то любят за дело: редко встретишь большой автомобиль с просторным салоном и очень неплохой управляемостью. К тому же этот кроссовер практически не ржавеет и не мучает дорогими…

3133 0 2
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Вариатировать и околпачить перед смертью: первый тест-драйв Renault Logan Stepway

Ещё в 2015 году в Renault планировали снабдить Logan версией Stepway, однако из-за грядущего рестайлинга от этой идеи отказались: седан с увеличенным просветом и пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова…

38041 36 4
Тест-драйвы / Одиночные
Хороший автобус уехал без нас: тест-драйв ПАЗ-672М

Говорят, если много грешить в этой жизни, то в аду можно попасть за руль этого автобуса и возить в нём другие (менее грешные) души от котла к котлу. И каждые сто метров обязательно будет остановка, где придётся открывать…

30190 16 0
Тест-драйвы / Одиночные
Два по 0,75: тест-драйв полноприводной Оки с моторами спереди и сзади

Я ехал по М11 в Тверь из Питера в снегопад и практически ночью. Поводов для всяких мыслей было много, но в голове крутился только один вопрос: зачем? Зачем надо было строить такую Оку? В Твери этот вопрос, можно сказать,…

40142 13 5
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

31692 5 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

18722 1 6
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

15170 43 0
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

42842 15 23
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

35808 0 4
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

30156 2 8
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

59408 22 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

48555 0 1
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

46358 5 8
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?