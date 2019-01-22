Расчёт расходов на ремонт автомобилей по ОСАГО признали законным

Расчёт расходов на ремонт автомобилей по ОСАГО признали законным

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Верховный суд рассмотрел жалобу истца и не согласился с тем, что нынешние нормы позволяют страховщикам недоплачивать клиентам.
 

Приоритет ремонта машин над денежными выплатами был введён весной 2017 года. Инициаторы поправок в закон «Об ОСАГО» сочли, что это позволит уменьшить число споров в судах. Раньше клиент мог сам выбрать: починить ли ему автомобиль за счёт страховщика или получить сумму на возмещение ущерба. Теперь же, по сути, решает компания.

car crash collision

В большинстве случаев страховщик осматривает автомобиль и даёт клиенту направление на ремонт. Расчёт нужной суммы производится по методике Банка России, согласно действующим справочникам цен на запчасти (в последний раз они пересматривались в начале декабря 2018 года, это было сделано по решению Верховного суда). Деньги направляются станции техобслуживания.

При этом в сервисе могут отказаться ремонтировать машину, например, в случае несогласия с суммой, которую насчитал страховщик. Тогда он возмещает клиенту ущерб деньгами. Нередко бывает и так, что автовладелец тоже оказывается недоволен полученными деньгами. Тогда он может провести независимую экспертизу и с её результатами обратиться в суд с требованием доплаты.

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Однако, суд не будет рассматривать иск в том случае, если разница между расчётами страховщиков и независимых экспертов оказалась меньше 10%. Согласно ныне действующим нормам, такое расхождение считается допустимым. По мнению истца, обратившегося в Верховный суд, этот пункт позволяет страховщикам недоплачивать 10% страхового возмещения – это нарушение права потерпевшего на полное возмещение вреда.

На сегодняшний день максимальная выплата по риску «имущество» в ОСАГО составляет 400 тысяч рублей. В случае недоплаты 10% клиент теряет 40 тысяч рублей. Если эта сумма необходима для ремонта, пострадавшему придётся добавить её из собственного кармана. Помимо этого, ему нужно будет также оплатить и судебные расходы.

car crash collision in urban street

Верховный суд уже рассмотрел иск, но оставил его без удовлетворения. Высшая инстанция признала методику расчёта ЦБ, включая пункт о приемлемом 10-процентном расхождении, полностью соответствующим законодательству. Они пояснили, что в пределах одного региона цена запчастей берётся из справочника Российского союза автостраховщиков (РСА), поэтому разница может быть только из-за нормо-часов, требуемых для ремонта, или из-за используемых технологий.

Ранее в ЦБ отметили, что нынешнюю методику расчёта суммы, которая требуется для ремонта по ОСАГО, могут изменить. Речь идёт о том, чтобы ввести разные схемы для восстановления после ДТП новых и старых автомобилей. С этим предложением выступили в ассоциации «Российских автомобильных дилеров» (РОАД).

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