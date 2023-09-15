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  • День ног: как бы выглядел Lifan Myway с пропорциональными колёсами

День ног: как бы выглядел Lifan Myway с пропорциональными колёсами

15.09.2023 67 1 0

Кроссовер Lifan Myway можно назвать одной из самых непропорциональных с точки зрения размера колёс моделей на рынке. Будет ли он выглядеть лучше с более крупными колёсами?

Мы продолжаем нашу новую рубрику, посвящённую кроссоверам с непропорционально маленькими колёсами. Первым его героем был популярный в России Haval F7/F7x, сегодня же на очереди Lifan Myway. Китайский паркетник был впервые представлен в 2016 году и сразу стал весьма популярен у себя на родине. Спустя год Myway добрался до России, тогда же онлайн-журнал kolesa.ru провёл первый тест-драйв новинки. Одним из основных достоинств модели, конечно же, стала цена: на старте продаж она составляла 799 тысяч рублей. Неудивительно, что за кроссовером сразу выстроилась очередь. Помимо стоимости, Lifan Myway может быть интересен семиместной компоновкой при весьма компактных размерах, а также симпатичным дизайном, к которому есть лишь один (но существенный) вопрос. 

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Он касается размера колёс и колёсных арок, которые теряются на фоне достаточно массивного кузова. При этом формально они не самого маленького размера: на кроссовер устанавливаются диски на 16 или 17 дюймов в зависимости от комплектации. Представленный на рендерах автомобиль имеет существенно более крупные колёса, их размер примерно соответствует 19 дюймам, профиль шин при этом остался таким же высоким. Кроме того, паркетник получил значительно увеличенные арки, благодаря которым кузов стал визуально менее тяжеловесным.

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Как уже говорилось, габариты Lifan Myway относительно небольшие: длина составляет 4440 миллиметров, ширина – 1760 мм, а высота – 1730 мм. Размер колёсной базы равен 2 720 мм, а дорожный просвет – 192 мм. Мотор на российском рынке был единственным, это четырёхцилиндровый двигатель объёмом 1,8 литра, выдающий 125 л.с. и 161 Нм крутящего момента. Он мог комплектоваться 5-ступенчатой механической коробкой передач либо 4-ступенчатым «автоматом».

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В прошлом году бренд Lifan был переименован в Livan, и в этом году на российский рынок вышел новый компактный кроссовер Livan X3Pro, его тест-драйв мы провели в середине лета.

Кстати, в комментариях вы можете предложить свои варианты автомобилей, которые пропускали день ног, а мы будем читать их и работать над новыми рендерами.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Lifan Lifan MyWay Livan

 

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1 комментарий
15.09.2023 07:34
Papirus

Лучше всего он будет выглядеть под прессом на свалке металлолома.

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