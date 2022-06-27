Был Lifan – стал Livan: переименованный китайский бренд показал две новинки, ждём в РФ

Некогда известная своими недорогими машинами компания Lifan с начала этого года находится под контролем китайского холдинга Geely и готовится к полному переформатированию: теперь это Livan — электромобильный бренд, который в ближайшие три года выведет на рынок шесть новых моделей. Две из них — Livan 7 и Livan 9 — в минувшие выходные были представлены в виде концептов.

Основанная в начале 90-х годов прошлого века китайская компания Lifan никогда не была особо успешной у себя на родине и конфликтовала с властями, пик продаж на домашнем рынке пришёлся на 2012 год — тогда компания сумела реализовать почти 160 тысяч машин, для массового бренда в Китае это немного. В России пик продаж Lifan пришёлся на 2014 год — дилеры передали клиентам 23 619 машин. В 2018 году компания Lifan свалилась в тяжелейший финансовый кризис, из которого самостоятельно выбраться не смогла и в итоге через долгую процедуру банкротства превратилась Ruilan Automobile — компанию, которая наполовину принадлежит китайскому государству и наполовину холдингу Geely. То есть фактически делами заправляет Geely — к управлению бывшим Лифаном новый собственник приступил в январе, но на тот момент ещё не было точно понятно, во что в итоге превратится Lifan.

Фирменная эмблема Livan в виде ромбика напоминает Renault.

Теперь ясность появилась: в минувшие выходные на второразрядном автосалоне в Чунцине был официально представлен Livan — торговая марка компании Ruilan Automobile (справедливости ради отметим, что имя Livan мелькало в китайских СМИ ещё с начала весны). Марка Livan к ближневосточному государству Ливан не имеет никакого отношения, последнее в латинской транскрипции известно как Lebanon.



Livan Concept L

О прежних Лифанах можно забыть, возрождать их выпуск под новым брендом никто не собирается, но гарантийная и сервисная поддержка прежних моделей, разумеется, продолжится. В апреле ООО «Лифан Моторс Рус» заявило, что предпримет все необходимые усилия, чтобы обеспечить российских дилеров марки запчастями, и сообщило «Российской газете», что готовится вывести на наш рынок марку Livan, под которой якобы будут выпускаться не только электромобили, но и модели с ДВС.



Livan Concept L

В свежих сообщениях китайских СМИ с автосалона в Чунцине о моделях Livan с ДВС ничего не сказано, зато заявлены шесть электромобилей со сменными батареями — на китайский рынок они выйдут в течение ближайших трёх лет. Две электрический новинки поступят в продажу в конце текущего года — они были представлены на выставке в качестве концептов.



Livan Concept L

Купеобразный кроссовер Livan Concept L, он же будущий серийный Livan 7, позиционируется как технологический флагман новой марки: у него будут версии с одним или двумя электромоторами, а запас хода на одной зарядке составит от 550 до 750 км по китайскому циклу CLTC. Полноприводная топ-версия сможет разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с. Пупырышки над лобовым стеклом — это лидары, необходимые для работы автопилота третьего уровня. Других подробностей пока нет, фотографий интерьера тоже нет — у концепта наглухо тонированные стёкла.



Livan 9 1 / 3 Livan 9 2 / 3 Livan 9 3 / 3

Информации о большом кроссовере Livan 9 ещё меньше, есть только фотографии от китайских коллег из журнала Autohome, но по форме кузова и колёсным аркам нетрудно догадаться, что Livan 9 — это перелицованный Geely HaoYue с электрической силовой установкой вместо «углеводородной». Любопытно, что Geely HaoYue станет также основой для флагманской модели малайзийской марки Proton (она тоже входит в состав холдинга Geely).



Добавим, что в с января по май этого года оставшиеся в России дилеры Lifan реализовали только 48 машин, за весь 2021 год — 617 (остаток складских запасов). Сейчас дилеры с нетерпением ждут новых вводных по Ливанам — будем надеяться, эта ценнейшая информация не заставит себя долго ждать.

