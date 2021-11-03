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  • Большой кроссовер Geely будут выпускать под другой маркой, над обликом тоже поработают

Большой кроссовер Geely будут выпускать под другой маркой, над обликом тоже поработают

03.11.2021 260 0 0

Трехрядный паркетник перевоплотится в новую модель бренда Proton. На рынок переделанный SUV, вероятно, выйдет в следующем году.

 

Четыре года назад малазийская компания Proton перешла под контроль холдинга Geely, так что нет ничего удивительного в том, что ее модельный ряд пополнили машины, сделанные из «китайцев». Первенцем стал кроссовер Proton X70, то есть прежний Geely Boyue (в РФ – Atlas), он дебютировал в 2018-м. А в прошлом году в гамме появился младший паркетник Proton X50, он же Geely Binyue (у нас этот кросс Джили носит имя Coolray). И вот на подходе третий SUV.

Замаскированный тестовый прототип поймали в Малайзии же, его снимок опубликовало местное издание Paultan. И пусть «личико» сфотографировать не удалось, но донор все равно легко угадывается: за основу для этого Протона взяли Geely HaoYue (или Geely Okavango на Филиппинах). Портал предполагает, что кроссоверу присвоят индекс X90.

Напомним, трехрядный HaoYue (нечто вроде «хао-юэ») – это самый крупный кроссовер китайской марки, его длина составляет 4835 мм. На родине он стартовал лишь летом прошлого года, однако там модель уже пережила рестайлинг. А у малазийского кросса, судя по фото, будет свой дизайн экстерьера, что любопытно, ведь Proton X50 и Proton X70 от исходных Geely отличаются лишь радиаторной решеткой (ну и расположением руля, конечно: в Малайзии левостороннее движение).

Geely HaoYue после рестайлинга
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Geely HaoYue после рестайлинга
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Geely HaoYue после рестайлинга
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Geely HaoYue после рестайлинга
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Geely HaoYue после рестайлинга
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Так, большому Протону достанутся иные задние фонари – без пронизывающей их хромированной плашки. Кроме того, номерной знак перенесут с бампера на багажную дверь. Ну и решетку наверняка сделают в стиле остальных моделей Proton. Внутри же кросс, скорее всего, в целом повторит «китайца». Geely HaoYue бывает пяти- или семиместным, но у Протона базовой версии может и не оказаться.

Двигатель, вероятно, перейдет с донора: в Китае модель оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.8 мощностью 184 л.с., которая работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Proton X50 и Proton X70
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Proton X50 и Proton X70
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Proton X50 и Proton X70
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Proton X50 и Proton X70
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Proton X50 и Proton X70
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Proton X50 и Proton X70
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В Малайзии новый кроссовер Proton ждут в следующем году, хотя премьеру он может справить уже в 2021-м.

В Россию Geely HaoYue привозить пока не планируют, зато у нас появится другой свежий SUV марки – Xingyue L (для российского рынка название должны изменить).

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