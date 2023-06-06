Детский автокросс: такой же серьезный и зрелищный, как взрослый

Вероятно, именно эта искренность так сильно отличает детский автоспорт от взрослого: здесь есть не только радость побед, но и слезы поражений. Тут ребята учатся преодолевать свои эмоции, чтобы с поднятой головой идти дальше, вперед, к своим лучшим результатам.
Этап в Набережных Челнах оказался очень непростым. Были опасные моменты, аварии, некоторые пилоты заканчивали заезды на поврежденных авто, стараясь доказать себе и команде механиков, что никакие проблемы не могут остановить их движение к победе. И результаты показали, что юные спортсмены – очень сильные и готовы бороться с соперниками в любой ситуации.
По итогам 4 этапа Первенства России лидерами стали:
Класс Д3-Мини
- 1 место – Юшков Демид (ст.н.22).
- 2 место – Хасаншин Данияр (ст.н.14).
- 3 место – Зверева Александра (ст.н.44).
Класс Д3-250
- 1 место – Дияров Эмиль (ст.н.99).
- 2 место – Марченко Захар (ст.н.33).
- 3 место – Жарков Тимофей (ст.н77).
Первенство РАФ (3 этап, класс Багги 600/Д3-450)
- 1 место – Шерстяных Максим (ст.н.97).
- 2 место – Субботин Михаил (ст.н.78).
- 3 место – Филимонов Мирослав (Воронеж, ст.н.13).
Командный зачет РАФ Первенство России (Д3-мини/Д3-250)
- 1 место – КАМАЗ-мастер Юниор (Набережные Челны).
- 2 место – ЦСКА (Москва).
- 3 место – ФАСВО (Воронеж).
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