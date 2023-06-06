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  • Детский автокросс: такой же серьезный и зрелищный, как взрослый

Детский автокросс: такой же серьезный и зрелищный, как взрослый

06.06.2023 48 0 0

2-3 июня в Набережных Челнах состоялись Первенство России и Первенство РАФ по автокроссу для молодых пилотов. Соревнования собрали большое количество детей и подростков-спортсменов со всей России. Ребята всегда тщательно готовятся к каждому соревнованию и искренне переживают, если им не удалось показать свой лучший результат.

Вероятно, именно эта искренность так сильно отличает детский автоспорт от взрослого: здесь есть не только радость побед, но и слезы поражений. Тут ребята учатся преодолевать свои эмоции, чтобы с поднятой головой идти дальше, вперед, к своим лучшим результатам.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Этап в Набережных Челнах оказался очень непростым. Были опасные моменты, аварии, некоторые пилоты заканчивали заезды на поврежденных авто, стараясь доказать себе и команде механиков, что никакие проблемы не могут остановить их движение к победе. И результаты показали, что юные спортсмены – очень сильные и готовы бороться с соперниками в любой ситуации.

По итогам 4 этапа Первенства России лидерами стали:

Класс Д3-Мини

  • 1 место – Юшков Демид (ст.н.22).
  • 2 место – Хасаншин Данияр (ст.н.14).
  • 3 место – Зверева Александра (ст.н.44).

Класс Д3-250

  • 1 место – Дияров Эмиль (ст.н.99).
  • 2 место – Марченко Захар (ст.н.33).
  • 3 место – Жарков Тимофей (ст.н77).

Первенство РАФ (3 этап, класс Багги 600/Д3-450)

  • 1 место – Шерстяных Максим (ст.н.97).
  • 2 место – Субботин Михаил (ст.н.78).
  • 3 место – Филимонов Мирослав (Воронеж, ст.н.13).

Командный зачет РАФ Первенство России (Д3-мини/Д3-250)

  • 1 место – КАМАЗ-мастер Юниор (Набережные Челны).
  • 2 место – ЦСКА (Москва).
  • 3 место – ФАСВО (Воронеж).

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