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  • Для борьбы с «пьяными ДТП»: власти в РФ задумались об установке алкозамков на машины

Для борьбы с «пьяными ДТП»: власти в РФ задумались об установке алкозамков на машины

29.07.2020 44 0 0

Эта идея обсуждается ещё с 2013 года, однако теперь она «созрела» для законопроекта. Документ разрабатывает Минпромторг.

 

Российские власти продолжают думать о том, как снизить аварийность на российских дорогах. За первую половину 2020 года ГИБДД всего зафиксировала 61 140 ДТП, что почти на 14% меньше, чем годом ранее. Из них 5900 происшествий (-13,5%) произошли по вине нетрезвых водителей, ещё в 1624 случаях (+1,8%) водители отказались от проверки на содержание алкоголя. В этих авариях в общей сложности погибло 1430 человек, травмы получили 10 357 участников.

Теперь власти снова вернулись к обсуждению предложения ввести алкозамки на автомобилях: эта идея впервые в РФ была озвучена ещё в 2013 году. Алкозамки представляют собой устройства, которые не позволяют завести мотор автомобиля до тех пор, пока водитель не подышит в специальную трубку. В зависимости от уровня алкоголя в выдохе, который определит датчик, устройство решит, можно ли допускать водителя к управлению ТС.

Как сообщает «Коммерсант», в Министерстве промышленности и торговли РФ намерены до 1 октября текущего года разработать концепцию внедрения алкозамков «в массовое потребление». Кроме того, в ведомстве до конца 2020-го подумают и о том, как стимулировать автопроизводителей устанавливать эти устройства в машины, которые только сходят с конвейера.

Так, предполагается, что российские производители автомобилей получат дополнительные баллы – их за установку отечественных алкозамков начислят по системе оценки локализации. Перед «массовым внедрением» новых приборов ФГУП НАМИ проверит, не влияет ли установка таких устройств на безопасность ТС. Так, необходимо понять, не случится ли так, что алкозамок вдруг заблокирует мотор на ходу. Позже появятся документы с требованиями и методами испытаний алкозамков, а также с правилами их установки на автомобили.

Проблем с такими приборами может быть немало: к примеру, если тест проводится один раз перед началом движения, то сделать выдох в прибор может любой человек (не обязательно это окажется водитель). Если наличие паров проверяется во время движения, то блокировка может сработать в случае нахождения в салоне нетрезвых пассажиров. Кроме того, производители алкозамков предупреждают, что датчик способен среагировать на жидкость для полоскания рта, духи, лосьон после бритья, курение за пару минут до выдоха в трубку, а также на наличие паров «незамерзайки» в салоне машины.

Отметим, если власти действительно захотят внедрить массовую установку алкотестеров на автомобили, то одними баллами для оценки локализации производства им, вероятно, не отделаться. Ведь алкозамки стоят немало – от 25 тыс. до 120 тыс. рублей за каждый прибор. Сумма, в случае установки на конвейере, ляжет в итоговый ценник автомобиля. Это не скажется положительно на продажах машин, которые в России и так в последнее время довольно слабы. Так что инициаторам изменений, возможно, стоит обдумать и варианты компенсаций автопроизводителям за установку новых устройств.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова, говорить об установке алкозамков на все новые автомобили без исключения пока рано. Он предлагает обсудить идею обязательной установки алкозамков на машины тех водителей, которые ранее были лишены прав за управление ТС в нетрезвом состоянии. Напомним, летом прошлого года были ужесточены санкции для виновников «пьяных» ДТП с жертвами – теперь максимальный срок тюрьмы для них увеличен с 9 до 15 лет.

Россия авто и общество законы

 

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