Дорога от Москвы до Казани: на платной трассе М-12 продолжается строительство развязок

Всего на скоростной автодороге между столицами России и республики Татарстан будет 19 транспортных узлов, на сегодняшний день в работе уже находится десять объектов.

Большая часть платных участков дорог в России находится в доверительном управлении госкомпании «Автодор». Список таких федеральных трасс через пару лет пополнится ещё одной: пока что ей присвоили индекс М-12, а официальное название она получит позже. Основной маршрут скоростной автодороги пройдёт от Москвы через Нижний Новгород до Казани. Отметим, сейчас водители, которые направляются из столицы РФ в главный город республики Татарстан (либо в обратном направлении), пользуются федеральной трассой М-7 «Волга» (дорога проходит до Уфы). Впоследствии она будет исполнять роль бесплатного дублёра М-12.



Как рассказали в Автодоре, на новой скоростной федеральной дороге М-12 в общей сложности будет 19 транспортных развязок разного типа. Сейчас работы идут уже на десяти объектах. Задача этих узлов заключается в обеспечении безопасного бессветофорного движения в разных уровнях (на пересечении с актуальной сетью дорог), а также в создании связи трассы с близлежащими населёнными пунктами.

На так называемом нулевом этапе (участок трассы М-12 проходит в Московской области) строится две развязки (всего по проекту должно быть три). Дорожные работы идут недалеко от Электростали на пересечении с Центральной кольцевой автомобильной дорогой (ЦКАД).



Первый, второй, третий и часть четвертого этапов будущей скоростной дороги от Москвы до Казани находятся на территории Владимирской области. Здесь рядом с населённым пунктом Петушки на пересечении с М-7 продолжается устройство ростверков на двух опорах путепровода. Помимо этого, недалеко от Владимира на пересечении с трассой «Волга» работники бетонируют элементы опор в технологических укрытиях. Ещё рядом с Муромом (на пересечении с региональной дорогой) движение транспорта пока идёт по временной схеме, так как здесь идёт устройство ростверков опор. В этом регионе будет насчитываться пять развязок.

Ещё над тремя транспортными узлами трудятся дорожники в Нижегородской области. Здесь на четвёртом этапе на пересечении с региональной дорогой около посёлка Мухтолово (на месте будущей развязки с Р-158 «Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов») рядом с Арзамасом идёт устройство стоек опор. Другой узел возведут на пятом этапе на пересечении с дорогой «Работки – Порецкое» рядом с городом Сергач. Сейчас на этом отрезке прорабатывается временный объездной путь.



Две развязки уже в работе в Чувашской республике. Первая появится рядом с городом Шумерля на шестом этапе (на пересечении с межрегиональной дорогой «Чебоксары — Сурское»): у узла типа «клевер» будет восемь съездов и путепроводов на существующей дороге. А на седьмом этапе (на пересечении с межрегиональной дорогой А-151 «Цивильск — Ульяновск») рядом с городом Канаш сейчас устанавливают пробные сваи и продолжают земляные работы.



На восьмом этапе строительства скоростной автодороги, в республике Татарстан, идут работы на трёх транспортных узлах, всего их в регионе будет шесть. Так, дорожники трудятся на пересечении с федеральной дорогой Р-241 «Казань – Буинск – Ульяновск» и межрегиональной дорогой «Казань – Ульяновск – Камское Устье», здесь возведены несколько опор и смонтированы пролётные строения. На планируемой развязке с межрегиональной дорогой «Столбище – Атабаево» идут работы над устройством фундаментов опор.

Напомним, новую платную трассу М-12 в полном объёме планируется открыть для движения в 2024 году. Она войдёт в состав транспортного коридора «Европа – Западный Китай»: его общая протяжённость составит 8,5 тыс. км, он пройдёт от Гамбурга до Шанхая. Российский участок маршрута займёт около 2,3 тыс. км. Помимо трассы М-12 в его состав также войдут и другие платные дороги – М-11 «Нева» и нескольких пусковых участков ЦКАД.

