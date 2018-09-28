На строительство трассы «Москва-Казань» потратят 550 миллиардов рублей

На строительство трассы «Москва-Казань» потратят 550 миллиардов рублей

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Проектом займётся госкомпания «Автодор», к нему будут привлечены частные инвесторы, так что проезд по трассе будет платным.

По словам первого заместителя министра транспорта РФ Иннокентия Алафинова, на строительство трассы «Москва-Казань» уйдёт около 540-550 миллиардов рублей. Из них примерно 30-40% вложат частные инвесторы. Проезд по новой трассе будет платным; о том, сколько будет стоить каждый километр пути, говорить пока рано.

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Дорогу от Москвы до Казани предположительно построят в течение шести лет. Однако для того, чтобы трасса была готова к 2024 году (такой план есть у госкомпании «Автодор»), начинать активную фазу работы над проектом нужно уже в конце декабря 2018-го.

В шестилетний план деятельности «Автодора» включено строительство автодороги «Москва – Нижний Новгород – Казань»: эта трасса войдёт в состав транспортного коридора «Европа – Западный Китай». По словам председателя правления госкомпании Сергея Кельбаха, в октябре стартует конкурс на выполнение предпроектных работ по новой автодороге.

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Работы, которые заказывает «Автодор», поделены на три участка. Их общая протяжённость составляет 729 км. По словам Сергея Кельбаха, автодорога от Москвы до Казани пройдет севернее Нижнего Новгорода.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что частные инвесторы не хотят вкладываться в платные дороги в России: такой вывод сделала Счётная палата РФ, которая изучила деятельность «Автодора» за 2010-2017 годы. По её подсчётам Госкомпания не смогла привлечь к строительству дорог свыше 65% частных инвестиций – от плана в размере 363,6 млрд. рублей. В итоге сумма недополученных внебюджетных средств составила 238 млрд. рублей.

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Одним из крупнейших проектов госкомпании на сегодняшний день является строительство трассы «Москва – Санкт-Петербург». В начале июне был открыт новый участок этой дороги: с 334 по 543 км (в Тверской и Новгородской областях). Вкупе с ранее действующими участками (обходами Торжка и Вышнего Волочка) он предоставил возможность сквозного проезда протяжённостью 335 км (с 208 по 543 км).

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Теги: Авто и бизнес , В России , Казань , Москва , платные дороги , федеральные трассы
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