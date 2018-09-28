На строительство трассы «Москва-Казань» потратят 550 миллиардов рублей

Проектом займётся госкомпания «Автодор», к нему будут привлечены частные инвесторы, так что проезд по трассе будет платным.

По словам первого заместителя министра транспорта РФ Иннокентия Алафинова, на строительство трассы «Москва-Казань» уйдёт около 540-550 миллиардов рублей. Из них примерно 30-40% вложат частные инвесторы. Проезд по новой трассе будет платным; о том, сколько будет стоить каждый километр пути, говорить пока рано.

Дорогу от Москвы до Казани предположительно построят в течение шести лет. Однако для того, чтобы трасса была готова к 2024 году (такой план есть у госкомпании «Автодор»), начинать активную фазу работы над проектом нужно уже в конце декабря 2018-го.

В шестилетний план деятельности «Автодора» включено строительство автодороги «Москва – Нижний Новгород – Казань»: эта трасса войдёт в состав транспортного коридора «Европа – Западный Китай». По словам председателя правления госкомпании Сергея Кельбаха, в октябре стартует конкурс на выполнение предпроектных работ по новой автодороге.

Работы, которые заказывает «Автодор», поделены на три участка. Их общая протяжённость составляет 729 км. По словам Сергея Кельбаха, автодорога от Москвы до Казани пройдет севернее Нижнего Новгорода.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что частные инвесторы не хотят вкладываться в платные дороги в России: такой вывод сделала Счётная палата РФ, которая изучила деятельность «Автодора» за 2010-2017 годы. По её подсчётам Госкомпания не смогла привлечь к строительству дорог свыше 65% частных инвестиций – от плана в размере 363,6 млрд. рублей. В итоге сумма недополученных внебюджетных средств составила 238 млрд. рублей.

Одним из крупнейших проектов госкомпании на сегодняшний день является строительство трассы «Москва – Санкт-Петербург». В начале июне был открыт новый участок этой дороги: с 334 по 543 км (в Тверской и Новгородской областях). Вкупе с ранее действующими участками (обходами Торжка и Вышнего Волочка) он предоставил возможность сквозного проезда протяжённостью 335 км (с 208 по 543 км).