Электрический хот-хэтч Vanwall Vandervell S: британское имя и немецкий инжиниринг

Компания Vanwall GmbH со штаб-квартирой в небольшом баварском городе Грединг представила проект спортивного электрического хэтчбека Vandervell S и обещает запустить его в мелкосерийное производство уже в третьем квартале текущего года.

Имя Vanwall хорошо знакомо знатокам истории Формулы-1 — его носила гоночная команда, которую основал в 1951 году британский промышленник и автомобильный энтузиаст Гай Энтони Вандервелл, более известный как Тони Вандервелл. Пик славы команды пришёлся на сезон 1958 года, когда она выиграла кубок конструкторов, но на этом, по сути, всё и закончилось, потому что один из гонщиков Vanwall — Стюарт Льюис-Эванс — погиб во время последней гонки сезона в Марокко, эта трагедия потрясла Тони Вандервелла и он больше не захотел иметь дело с автоспортом.

В начале 2000-х имя Vanwall вернул к жизни бизнесмен Артур Вольстенхолм, он наладил мелкосерийных выпуск реплики формульного болида Vanwall 1958 года, а в прошлом году права на имя Vanwall приобрела немецкая гоночная команда ByKolles Racing, за которой стоят Ромулус Коллес и его сын Колин Коллес. ByKolles Racing специализируется на гонках на выносливость, в прошлом году команду переименовали в Vanwall Racing Team, тогда же были анонсированы диверсификационные проекты, одним из которых стал электрический хот-хэтч Vanwall Vandervell S — вчера опубликованы его первые изображения.



Vanwall Vandervell S очень похож на другой молодой немецкий проект — электрический спорткар Elegend EL1 по мотивам легендарного купе Audi sport quattro из 80-х, но никакой связи между Vanwall GmbH и Elegend AG мы не нашли. Более того, Vanwall Vandervell S будет чуть ли не на порядок дешевле, чем Elegend EL1: компания из Грединга заявила цену от 128 000 евро без налогов (с расчётом на экспорт) и обещает начать поставки уже в третьем квартале этого года.



Vandervell S — это компактный 5-дверный хэтчбек с угловатым кузовом на больших 22-дюймовых колёсах. В конструкции широко используется углепластик, им же в значительной степени отделан интерьер, дизайн которого не раскрыт.

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Технические характеристики пока неполные: в пресс-релизе сказано, что базовая версия Vandervell S будет иметь полный привод, силовую установку мощностью 320 л.с. (количество моторов не указано) и запас хода на одной зарядке около 450 км. До 100 км/ч Vandervell S сможет разогнаться за 4,9 с, максимальная скорость — 185 км/ч.



Продвинутая версия Vandervell S Plus, цена которой пока не названа, мощнее и быстрее: 580 л.с., 3,4 с до «сотни» и 265 км/ч «максималки», но запас хода поменьше — 420 км.

Vanwall Vandervell 1000 Hypercar

Vanwall планирует изготовить лишь 500 экземпляров хот-хэтча на собственной фабрике в Грединге и продавать их напрямую, без дилерской сети. В планах компании также значится дорожная версия собственного ле-мановского гиперкара Vanwall Vandervell 1000 Hypercar, разработка этой машины находится в горячей фазе, но подробностей пока нет.

