Электромобили премиального бренда Rising от SAIC скоро появятся в России

Rising — самая молодая дочерняя марка SAIC, у неё пока всего две модели, кроссовер Rising R7 и лифтбек Rising F7, обе прибудут в нашу страну с двухмоторной силовой установкой мощностью 544 л.с.

У китайского государственного автоконцерна SAIC сегодня есть два премиальных электромобильных бренда — IM и Rising. IM (Intelligence in Motion) создан в 2020 году в партнёрстве с IT-гигантом Alibaba Group и технопарком Zhangjiang Hi-Tech в Шанхае, а вот Rising полностью принадлежит SAIC и является, по сути, его флагманским брендом — витриной передовых достижений. Rising был запущен в 2021 году, он вырос из R-суббренда, созданного изначально под маркой Roewe. Первые две модели Rising, седан ER6 и кроссовер Marvel R, представляли собой перелицованные «электрички» Roewe i6 и Roewe Marvel X соответственно, они уже сняты с продажи, им на смену пришли полностью оригинальные модели на новой платформе — кроссовер Rising R7 и лифтбек Rising F7.

Rising R7

Rising R7 дебютировал в прошлом году, это среднеразмерный купеобразный SUV, его габаритная длина составляет 4900 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1655 мм, колёсная база — 2950 мм. В кузов органично интегрированы органы искусственного зрения (в том числе лидар Luminar), необходимые для работы электронных ассистентов водителя и автопилота Rising Pilot, коэффициент аэродинамического сопротивления с х при этом — всего 0,238. Подвеска — пружинная, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная.



Rising R7

Салон Rising R7 щеголяет 43-дюймовых трёхэкранным табло в духе мерседесовского MBUX Hyperscreen, а ещё есть проектор дополненной реальности для лобового стекла. Штатная аудиосистема Bose насчитывает 14 громкоговорителей. Объём багажника — 491 л, со сложенными спинками заднего сиденья — 1471 л.



Rising R7

Базовая версия Rising R7 оснащается единственным электромотором на задней оси (340 л.с., 450 Нм) и батареей ёмкостью 77 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 551 км пробега по циклу CLTC. У топовой полноприводной версии добавлен второй электромотор на передней оси (204 л.с., 250 Нм), максимальная совокупная отдача силовой установки достигает 544 л.с. и 700 Нм, ёмкость батареи — 90 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 606 км. Первую «сотню» двухмоторный Rising R7 набирает за 3,8 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.



Rising F7

Лифтбек Rising F7, вышедший на китайский рынок весной этого года, по части техники и дизайна интерьера повторяет родственный кроссовер, но лифтбек длиннее, шире и ниже: габаритная длина — 5000 мм, ширина — 1953 мм, высота — 1494 мм, колёсная база — 3000 мм. Батареи и силовые установки — такие же, как у кроссовера. До 100 км/ч двухмоторный Rising F7 разгоняется за 3,7 с и может проехать на одной зарядке 600 км. Коэффициент аэродинамического сопротивления с х = 0,206. Объём багажника — 466 л.



Rising F7

В России продажей электромобилей Rising займётся компания Electrocars, она заключила соглашение о прямых поставках этих машин из Китая, уже в ноябре первая партия появится в шоурумах, расположенных в Челябинске и Екатеринбурге. В будущем Electrocars планирует открыть автосалоны в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Рублёвые цены Rising R7 и Rising F7 пока не объявлены, но ясно, что будет очень дорого, тем более что Electrocars анонсировала только двухмоторные версии этих моделей.



Rising F7

В Китае, к слову, продажи у Rising пока довольно скромные: с января по август этого года реализовано менее одиннадцати тысяч машин. На внешние рынки марка Rising официально пока не выходила.

