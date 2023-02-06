Rising F7: большой лифтбек от флагманского бренда SAIC с отменной аэродинамикой

Марка Rising (она же Feifan), входящая в состав китайского автоконцерна SAIC, вслед за кроссовером R7 готовится вывести на домашний рынок вторую полностью оригинальную модель — лифтбек F7. Обе модели оснащаются только электрическими силовыми установками.

В 2020 году концерн SAIC создал под маркой Roewe (бывший британский Rover) электромобильный R-суббренд с собственным логотипом, а в 2021 году он превратился в полностью самостоятельную марку Rising/Feifan с тем же логотипом в виде буквы R. Первыми моделями Rising стали среднеразмерные седан ER6 и кроссовер Marvel R — это перелицованные «электрички» Roewe i6 и Roewe Marvel X соответственно (кроссовер также известен в Европе как MG Marvel R). В прошлом году под маркой Rising дебютировала полностью оригинальная модель — купеобразный кроссовер R7, на днях он поступил в продажу. Теперь же рассекречен родственный лифтбек Rising F7 — он выйдет на рынок в конце марта, хотя приём предзаказов уже идёт.

Любопытно, что модели ER6 и Marvel R с сайта Rising уже исчезли, то есть новая марка утратила всякую связь с Roewe. По статусу Rising сегодня — самая крутая марка в обойме SAIC. Наши постоянные читатели знают, что у SAIC есть ещё более элитная марка IM (Intelligence in Motion), но она существует в рамках совместного предприятия SAIC, IT-гиганта Alibaba и девелоперской компании Zhangjiang Hi-Tech.



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Лифтбек Rising F7 базируется на той же модульной платформе с плоской батареей в полу, что и кроссовер Rising R7. Пружинные подвески собраны на подрамниках: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная, для передних колёс предусмотрены мощные тормоза Brembo. Габаритная длина лифтбека — 5000 мм, ширина — 1953 мм, высота — 1494 мм, колёсная база — 3000 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления с х = 0,206, это один из лучших показателей для серийных автомобилей, притом что наружные зеркала у Rising F7 обычные, заменять их камерами разработчики не стали.



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Салон, в который ведут двери с безрамочными стёклами, в целом оформлен так же, как у кроссовера, но есть несколько различий: у лифтбека свой руль с колёсиками прокрутки, как у электромобилей Tesla, иной дизайн дверных карт, центрального тоннеля и дефлекторов системы вентиляции. Главное родовое «пятно» — трёхэкранная передняя панель, напоминающая мерседесовское табло MBUX Hyperscreen: под единым стеклом объединены приборный щиток (10,25 дюйма), центральный мультимедийный экран (15,05 дюйма) и развлекательный экран для переднего пассажира (12,3 дюйма). Для пассажиров второго ряда предусмотрен собственный многофункциональный сенсорный экран с диагональю 8 дюймов. Объём багажника — 466 л, для хранения мелочей в салоне предусмотрены 18 различных карманов и ящичков.



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В оснащении заявлены премиальная аудиосистема с 14 громкоговорителями (два из них встроены в подголовник водительского кресла) и 32 устройства искусственного зрения (в том числе один лидар), необходимые для работы полноценного автопилота, хотя в Китае пока не легализован даже автопилот 3 уровня.



Базовая версия Rising F7 оснащается единственным электромотором на задней оси мощностью 250 кВт (340 л.с.), время разгона до 100 км/ч — 5,7 с, запас хода на одной зарядке — 600 км по китайскому циклу CLTC.

Полноприводный Rising F7 дополнен вторым электромотором на передней оси, его мощность — 150 кВт (204 л.с.), первую «сотню» двухмоторый лифтбек набирает за 3,7 с, запас хода на одной зарядке — 666 км.

Ёмкость батарей не указана, зато известно, что Rising предложит возможность их быстрой замены на специальных станциях, что позволит не включать батарею в стоимость электромобиля, то есть её можно будет взять в аренду.



Минимальная цена Rising F7 с батареей составит 280 000 юаней (2,92 млн рублей в переводе по текущему курсу).

