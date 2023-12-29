Ещё один обновлённый Cadillac CT5: без V6, но продаётся даже лучше

Продажи модернизированной четырехдверки стартуют в Китае. Там модель предложена с одним мотором и только задним приводом, тогда как в Штатах гамма шире.

Седан Cadillac CT5 в строю с 2019 года, его выпуск налажен в США и Поднебесной. При этом именно Китай является главным рынком для модели: с января по ноябрь 2023-го там реализовано более 75 000 четырехдверок, тогда как в Штатах дилеры продают в среднем по 1500 машин ежемесячно (в США GM приводит поквартальную статистику, результат CT5 по итогам января-сентября – всего 14 397 шт.). Тем не менее, переживший плановый рестайлинг седан дебютировал за океаном – премьеру провели осенью на автосалоне в Детройте. Однако в Америке продажи стартуют лишь весной 2024-го, а вот китайские клиенты могут приобрести посвежевший Cadillac CT5 начиная с сегодняшнего дня.

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Снаружи и внутри предназначенный для КНР седан изменился так же, как американский брат. Модель получила вертикальные блоки фар вместо горизонтальных (оптика – матричная, за исключением «базы»), сохранив при этом диодные «клыки» ходовых огней. Еще подретушировали передний бампер и радиаторную решетку. Как и в США, в Китае у CT5 еще есть «оспортивленный» вариант (желтый автомобиль на фирменных картинках), его фишки – сетчатая решетка и расширенный черный декор.



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В салоне установили единое изогнутое табло диагональю 33 дюйма, оно имеет разрешение 9K и чип Qualcomm 8155. В списке оборудования еще значатся проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев и вентиляция передних сидений (плюс функция массажа). Разумеется, в оснащение также входят современные системы безопасности и электронные ассистенты.



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Техника у китайского Cadillac CT5 прежняя: седан предложен с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 2.0 (237 л.с., 350 Нм), которая работает в паре с десятиступенчатым автоматом. В Поднебесной модель бывает только с задним приводом, у «оспортивленной» четырехдверки есть адаптивные амортизаторы. Отметим, в США для седана еще предусмотрен битурбированный V6 3.0 мощностью 340 л.с., вдобавок там за доплату можно выбрать полный привод.



Цена обновленного Cadillac CT5 варьируется от 289 700 до 341 700 юаней, что эквивалентно примерно 3 672 000 – 4 331 000 рублей по актуальному курсу.



Между тем в США позже должны представить обновленные «горячие» CT5-V и CT5-V Blackwing (в Китае такие версии не продают).