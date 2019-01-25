Европейский бестселлер Renault сменил поколение: новая платформа и необычный декор внутри

Французская марка опубликовала видеотизер хэтчбека Clio пятой генерации. Ожидается, что официальная премьера новинки пройдет уже на следующей неделе.

В коротком ролике компания Renault лишь приоткрыла дизайн пятого Clio: мы видим новую радиаторную решетку, рулевое колесо, кресла и, судя по всему, часть передней панели с геометрическим рисунком. В конце видео появляется дата – 28 января. Вероятно, именно в этот день и пройдет презентация модели. Никаких иных подробностей в Renault пока не сообщили.

Между тем несколько дней назад в Сеть выложили фото игрушечной модельки нового Clio. Если за основу действительно взяли хэтч пятой генерации, то кардинальных изменений во внешнем облике автомобиля не произошло: самое заметное отличие от прежнего компакта – фары в стиле нынешних Renault Megane, Talisman и Koleos.

Нежелание марки сильно менять экстерьер «пятидверки» вполне понятно, ведь нынешний Clio не только является бестселлером Renault в Европе (по данным focus2move, в 2018-м реализовано около 365 500 машин), но и занимает вторую строчку в общем рейтинге самых популярных авто «старосветского» рынка (на первом месте – Volkswagen Golf, продано примерно 502 700 экземпляров). Видимо, компания просто не хочет отпугнуть покупателей. Зато к интерьеру четвертого Clio со стороны клиентов были нарекания, поэтому Renault и решила сосредоточиться на «внутреннем мире».

По предварительным данным, модель нового поколения построена на платформе CMF-B альянса Renault-Nissan (в основе предшественника лежит «тележка» B). Не исключено, что Clio немного подрос. Длина прежнего хэтча составляет 4062 мм, колесная база – 2589 мм. В линейку моторов пятого Clio может войти новая бензиновая «турбочетверка» 1.3 TCe (140 л.с.), разработанная Renault совместно с концерном Daimler. Кроме того, в гамме будут дизель и гибридная версия, а вот полностью электрический вариант для модели не предусмотрен – на подходе «зеленый» компакт Zoe следующей генерации и в Renault, скорее всего, хотят избежать внутреннего каннибализма.

1 / 3 Renault Clio актуального поколения 2 / 3 Renault Clio актуального поколения 3 / 3 Renault Clio актуального поколения

Нынешний Renault Clio во Франции, например, доступен с бензиновой «тройкой» 0.9 TCe (75 или 90 л.с.) и турбодизелем 1.5 dCi (75 или 90 л.с.). На родине марки цена хэтча стартует с отметки в 15 300 евро, что в пересчете на наши деньги составляет около 1 151 000 рублей по текущему курсу. Также у Clio четвертого поколения есть версия с кузовом «универсал» (от 17 000 евро или 1 279 000 рублей) – «сарай» предположительно останется в строю, но пока неизвестно покажут ли его вместе с хэтчбеком 28 января или же он дебютирует позже.

Напомним, один из главных конкурентов Clio тоже сменит поколение в этом году – скоро состоится премьера нового Peugeot 208. Впрочем, до России компакты Renault и Peugeot не доберутся.