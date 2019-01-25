Европейский бестселлер Renault сменил поколение: новая платформа и необычный декор внутри

Европейский бестселлер Renault сменил поколение: новая платформа и необычный декор внутри

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Французская марка опубликовала видеотизер хэтчбека Clio пятой генерации. Ожидается, что официальная премьера новинки пройдет уже на следующей неделе.
 

В коротком ролике компания Renault лишь приоткрыла дизайн пятого Clio: мы видим новую радиаторную решетку, рулевое колесо, кресла и, судя по всему, часть передней панели с геометрическим рисунком. В конце видео появляется дата – 28 января. Вероятно, именно в этот день и пройдет презентация модели. Никаких иных подробностей в Renault пока не сообщили.

Между тем несколько дней назад в Сеть выложили фото игрушечной модельки нового Clio. Если за основу действительно взяли хэтч пятой генерации, то кардинальных изменений во внешнем облике автомобиля не произошло: самое заметное отличие от прежнего компакта – фары в стиле нынешних Renault Megane, Talisman и Koleos.

Нежелание марки сильно менять экстерьер «пятидверки» вполне понятно, ведь нынешний Clio не только является бестселлером Renault в Европе (по данным focus2move, в 2018-м реализовано около 365 500 машин), но и занимает вторую строчку в общем рейтинге самых популярных авто «старосветского» рынка (на первом месте – Volkswagen Golf, продано примерно 502 700 экземпляров). Видимо, компания просто не хочет отпугнуть покупателей. Зато к интерьеру четвертого Clio со стороны клиентов были нарекания, поэтому Renault и решила сосредоточиться на «внутреннем мире».

Игрушечный новый Renault Clio. Предполагается, что реальный автомобиль будет выглядеть именно так

Игрушечный новый Renault Clio. Предполагается, что реальный автомобиль будет выглядеть именно так

По предварительным данным, модель нового поколения построена на платформе CMF-B альянса Renault-Nissan (в основе предшественника лежит «тележка» B). Не исключено, что Clio немного подрос. Длина прежнего хэтча составляет 4062 мм, колесная база – 2589 мм. В линейку моторов пятого Clio может войти новая бензиновая «турбочетверка» 1.3 TCe (140 л.с.), разработанная Renault совместно с концерном Daimler. Кроме того, в гамме будут дизель и гибридная версия, а вот полностью электрический вариант для модели не предусмотрен – на подходе «зеленый» компакт Zoe следующей генерации и в Renault, скорее всего, хотят избежать внутреннего каннибализма.

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Renault Clio актуального поколения
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Renault Clio актуального поколения
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Renault Clio актуального поколения

Нынешний Renault Clio во Франции, например, доступен с бензиновой «тройкой» 0.9 TCe (75 или 90 л.с.) и турбодизелем 1.5 dCi (75 или 90 л.с.). На родине марки цена хэтча стартует с отметки в 15 300 евро, что в пересчете на наши деньги составляет около 1 151 000 рублей по текущему курсу. Также у Clio четвертого поколения есть версия с кузовом «универсал» (от 17 000 евро или 1 279 000 рублей) – «сарай» предположительно останется в строю, но пока неизвестно покажут ли его вместе с хэтчбеком 28 января или же он дебютирует позже.

Напомним, один из главных конкурентов Clio тоже сменит поколение в этом году – скоро состоится премьера нового Peugeot 208. Впрочем, до России компакты Renault и Peugeot не доберутся.

 

Авторынок Женева Новинки компактные автомобили французская иномарка хэтчбеки Clio Renault
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