Езда без страховки обойдётся дороже: штрафы за отсутствие ОСАГО хотят увеличить в шесть раз

Если предложение будет одобрено, водителю, забывшему полис дома, будет грозить наказание в виде взыскания в размере 3 тыс. рублей. При этом сейчас такие нарушители зачастую отделываются предупреждением.

Согласно сегодняшним нормам, ОСАГО является обязательным документом для водителей в РФ. При этом в случае, если автомобилист забыл полис дома, его ждёт штраф в размере 500 рублей (такое же наказание предусмотрено для тех, кто сел за руль, хотя не вписан в страховку, а также если машина используется не в тот период / сезон, который оговорен в страховке). Нередко водители, забывшие полис дома, отделываются лишь предупреждением.

Второй вариант наказания – штраф в размере 800 рублей – предусмотрен для тех, кого поймают за рулём без страховки: речь идёт о тех, кто ОСАГО либо не оформлял вовсе, либо для тех, у кого «автогражданка» оказалась просрочена. Оба взыскания нарушители могут заплатить с 50-процентной скидкой, в случае, если успеют совершить платёж в течение первых 20 дней после появления постановления.



С предложением увеличить размер штрафа за отсутствие ОСАГО выступили депутаты петербургского заксобрания Игорь Высоцкий и Анастасия Мельникова. Как сообщает «Парламентская газета», их инициатива предполагает изменение статьи 12.37 КоАП. В частности, минимальное взыскание они предложили увеличить с 500 до 3 тыс. рублей (сразу в шесть раз). Примерно во столько же раз инициаторы хотят поднять размер штрафа для тех, кто ездит без действующей «автогражданки» в принципе: с 800 до 5 тыс. рублей.

Как отметила Анастасия Мельникова, сейчас базовая ставка для расчёта цены полиса для владельцев легковых автомобилей варьируется в диапазоне от 1646 до 7535 рублей. Отметим, средняя цена «автогражданки» в РФ составляет 6472 рубля (согласно данным РСА по итогам первых трёх кварталов 2022 года). Инициаторы считают, что из-за ощутимой разницы между стоимостью полиса и нынешним размером штрафа за его отсутствие некоторые автовладельцы сейчас делают выбор в пользу уплаты штрафа, а не оформления обязательной страховки.



Если водители без ОСАГО становятся виновниками ДТП, это приносит немало проблем потерпевшей стороне: как правило, им приходится добиваться выплат от виновников через суд. Авторы предложения по изменению статьи 12.37 КоАП подкрепили свою идею статистикой: так, в прошлом году количество нарушителей, не оформивших «автогражданку», увеличилось в 39 регионах страны. Больше всего нарушителей было выявлено в Московской области и столице, в Краснодарском крае, в Башкортостане и в Татарстане.

По словам не поддержавшего инициативу зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, нынешние тарифы страховщиков завышены и не соответствуют уровню жизни водителей, при этом на ситуацию не реагируют органы госуправления. Он отметил, что сначала необходимо нормализовать тарифы ОСАГО, а после обсуждать повышение штрафов за отсутствие «автогражданки».



Напомним, в текущем году Центробанк позволил дважды расширить тарифный коридор в ОСАГО, второй раз – в сентябре. После этого цены полисов ожидаемо увеличились: предполагается, что это позволит страховщикам покрыть возросшие расходы на подорожавшие из-за нынешнего кризиса запчасти (по подсчётам страховщиков, примерно на 30%).