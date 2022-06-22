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  • Готовимся к новым тарифам: полисы ОСАГО подорожают вслед за ростом цен за запчасти

Готовимся к новым тарифам: полисы ОСАГО подорожают вслед за ростом цен за запчасти

22.06.2022 43 0 0

В этом году коридор базовой ставки уже расширялся: сейчас минимальное значение для физлиц, владеющих «легковушками», составляет 2224 рубля, а максимальное – 5980 рублей.

 

В РФ все водители обязаны страховать автогражданскую ответственность: управление ТС без действующего полиса ОСАГО запрещено, наказание – штраф в размере 800 рублей (в случае уплаты со скидкой в 20-дневный срок – 400 рублей). На сегодняшний день в этом сегменте страхования установлен приоритет ремонта над денежной формой возмещения ущерба: это означает, что страховые компании должны чинить автомобили потерпевшей стороны, получившие повреждения в ходе ДТП. По закону СТО обязаны производить работы только с использованием новых запчастей (исключения могут быть по договорённости с автовладельцем).

Рынок «автогражданки» сейчас переживает не самые простые времена: из-за возросшей стоимости запчастей ощутимо увеличилась стоимость ремонта, то есть расходы страховщиков значительно возросли. При этом сразу же «уравновесить» потери за счёт повышения цены полисов ОСАГО компании не могут. Есть установленный мегарегулятором (Центробанком) тарифный коридор, из которого выбирается базовое значение, а также ряд коэффициентов, на которые влияет возраст водителя, стаж, история аварийности, мощность двигателя автомобиля, регион проживания и т.д.

Напомним, в текущем году, в январе, коридор базовой ставки в ОСАГО уже расширялся: сейчас минимальное значение для физлиц, владеющих «легковушками», составляет 2224 рубля, а максимальное – 5980 рублей. Сейчас очень многим автовладельцам (вероятно, большинству) присвоили максимально допустимую ставку (таким образом страховщики пытаются отыграть возросшие выплаты и увеличившуюся стоимость ремонта). Но очевидно, это не предел.

Ранее представители разных сфер, в том числе и в РСА, отчитались о том, что запчасти в РФ в среднем подорожали примерно на 30%: на это повлиял как дефицит ряда комплектующих, так и проблемы с логистическими цепочками, результатом которых стало появление дополнительных посредников. Кстати, недавно был обновлён единый справочник средней стоимости запасных частей, нормочасов и материалов. Корзина «самых бьющихся деталей» подросла в цене на 28,7%.

Теперь в Банке России заговорили о том, что нужно ещё раз расширить тарифный коридор в ОСАГО. Согласно опубликованному сегодня проекту, на этот раз диапазон ставок могут расширить в обе стороны сразу на 26%: в итоге минимальная ставка (которую, посмотрим правде в глаза, мало кто из водителей увидит в своем документе) сократится до 1646 рублей, а максимальная вырастет до 7535 рублей.

Как отметили в АСН, общественное обсуждение проекта указания ЦБ по новым тарифам продлится примерно неделю, оно будет завершено 28 июня. Напомним, весной текущего года средняя стоимость обязательной «автостраховки» для физлиц в РФ была равна 5,8 тыс. рублей. Стоит ожидать, что в случае одобрения очередного расширения тарифного коридора этот показатель вырастет.

Отметим, при расчёте денежной выплаты страховые компании учитывают износ повреждённого в ДТП автомобиля: как правило, это существенно снижает размер суммы, так что отремонтировать свою машину оригинальными запчастями, рассчитывая только на выплату, у клиентов чаще всего не получается. Ранее законодатели предлагали перестать учитывать износ машин при расчёте денежных выплат, однако недавно на эту инициативу пришёл ответ: он ожидаемо оказался отрицательным.

Россия авто и общество законы

 

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