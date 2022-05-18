Полисы ОСАГО подорожают вслед за увеличением на треть средней стоимости запчастей

Экономический кризис, продолжающийся в РФ, отразился в том числе на ОСАГО: проблемы возникли из-за дефицита некоторых запчастей, а также из-за повышения цен на соответствующие товары. В соответствии с актуальными нормами, в этом сегменте страхования в России установлен приоритет натуральной формы возмещения ущерба над денежными выплатами. Важное уточнение: станции техобслуживания не имеют права использовать б/у детали при ремонте машин в рамках «автогражданки» (исключения бывают, но только по отдельной договорённости с клиентом). Однако при этом комплектующие не обязательно должны быть оригинальными: чаще всего станции при ремонте по ОСАГО используют более дешёвые аналоги.



Но бывают и случаи, когда компания не может осуществить ремонт: тогда для возмещения ущерба используется денежная выплата, а расчёт производится в соответствии с единым справочником средней стоимости запасных частей, нормочасов и материалов. Напомним, в последний раз этот документ обновляли в начале марта, однако тогда составители учитывали ценники, действующие в начале года. Актуальная «подпрыгнувшая» стоимость деталей в этом документе пока не отображена.

В результате это привело к тому, что автовладельцы, попавшие в ДТП не по своей вине, получали от страховых компаний суммы, которых ощутимо не хватало на ремонт повреждённых автомобилей, ведь реальная стоимость нужных запчастей оказывалась значительно выше, чем указано в едином справочнике. Ещё нельзя забывать, что эксперты учитывают износ повреждённого ТС, что дополнительно снижает размер денежной выплаты.



В скором времени единый справочник планируется в очередной раз обновить: предполагается, что на этот раз указанные в нём цены будут учитывать последнее резкое повышение стоимости деталей. Новая версия документа для общественного обсуждения опубликована на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Как отметили в «РГ», если судить по обновлённому справочнику, так называемая «корзина часто бьющихся запчастей» (в неё входят бамперы, крылья, капот, фары и стёкла) подорожала примерно на треть – на 28,7%.

Напомним, ранее представители рынка автодеталей отмечали, что из-за кризиса ценники в среднем повысились на 30-50%, причём в дальнейшем стоимость продолжит расти из-за удорожания логистики и появления посредников (в том числе в случае параллельного импорта). Не исключено, что в относительно скором будущем справочники придётся пересматривать ещё раз.



Общественное обсуждение проекта нового единого справочника будет завершено в период до 31 мая 2022 года: до конца текущего месяца желающие могут отправить РСА свои замечания и предложения касательно документа. Позже на сайте Союза появится информация о результатах их рассмотрения. Обновлённый единый справочник должен быть введён в действие не позднее 19 июня текущего года.

Ранее страховщики уже предупреждали, что увеличение цен на запчасти скажется на стоимости полисов ОСАГО. Не исключено, что обязательная страховка подорожает также примерно на треть. Напомним, весной этого года средняя стоимость ОСАГО для физлиц в РФ составляла 5,8 тыс. рублей. В случае подорожания на 30% этот показатель вырастет до 7,5 тыс. рублей.

