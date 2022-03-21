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  • Справочник для расчёта выплат по ОСАГО переписали, но пока по докризисным ценам

Справочник для расчёта выплат по ОСАГО переписали, но пока по докризисным ценам

21.03.2022 80 0 0

В РСА (Российском союзе автостраховщиков) сейчас продолжают разрабатывать новую редакцию единого справочника средней стоимости запасных частей, нормочасов и материалов. Документ разнится в зависимости от региона, так как цены на детали и услуги могут сильно отличаться.

 

Согласно действующему закону, автовладельцы в РФ должны в обязательном порядке быть застрахованным по ОСАГО, управление ТС без действующего полиса запрещено. Согласно действующей норме, здесь установлен приоритет ремонта над денежной формой возмещения ущерба: то есть страховые компании должны чинить на СТО автомобили потерпевшей стороны, получившие повреждения в ходе ДТП. Важное уточнение: по закону производить работы можно только с использованием новых запчастей (исключения бывают по отдельной договорённости с собственником).

В случае ремонта повреждённой машины в рамках ОСАГО запчасти должны быть новыми, но при этом им не обязательно быть оригинальными. Это позволяет страховым компаниям в разы сократить стоимость восстановительных работ. Важный момент: новые машины, которые находятся на гарантии, по закону должны быть отправлены на ремонт в сервис официального дилера.

Бывают случаи, когда для возмещения ущерба используется не ремонт, а денежная выплата (к примеру, если потерпевший проживает слишком далеко от тех СТО, с которыми сотрудничает страховщик). При этом стоит помнить о немаловажном моменте: при расчёте суммы компании учитывают износ деталей, исходя из возраста автомобиля. Из-за этого существенно сокращается размер выплаты, в итоге собственникам повреждённых ТС нередко приходится доплачивать из собственного кармана, так как на полноценный ремонт с использованием новых деталей суммы, полученной от страховщика, не хватает.

Напомним, стоимость всех запчастей и снижение их цен из-за износа указаны в специальном документе, которым пользуются страховщики для расчёта выплаты. Речь идёт о периодически пересматриваемом едином справочнике средней стоимости запасных частей, нормочасов и материалов (документ разнится в зависимости от региона РФ). С конца прошлой недели – с 19 марта – начал действовать обновлённый единый справочник, об этом сообщили в РСА. Однако, как оказалось, свежая версия документа не отражает того скачка цен на запчасти, который был зафиксирован в конце февраля (цены продолжают расти из-за дефицита и волатильности курсов валют).

Дело в том, что цены для нынешних справочников утверждались ещё 8 февраля (были основаны на январских ценниках) и только сейчас вступили в силу. В итоге они остались практически неизменными по сравнению с предыдущей версией документа РСА. По этом причине стоимость полисов ОСАГО пока не вырастет, но, к сожалению, это значит, что в невыгодном положении окажутся те, кто станет пострадавшей стороной в ДТП после 19 марта и получит денежную выплату. Дело в том, что чинить машину им придётся уже в соответствии с новыми прайсами, а сумма возмещения будет рассчитана по старым ценам.

Согласно регламенту Центробанка, справочник для расчёта выплат в рамках «автогражданки» должен обновляться каждые три месяца. Но в текущих экономических условиях РСА планирует подготовить следующую версию досрочно, в ближайшее время: там уже должен быть отражено резкое увеличение цен на запчасти и стоимости работы. В итоге это может привести к росту цен на полисы ОСАГО для большинства категорий водителей. Хотя ранее вице-президент РСА Евгений Уфимцев отметил, что союз в ближайшее время не планирует повышать стоимость страховки.

Россия авто и общество законы

 

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