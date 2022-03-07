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Полисы ОСАГО станут дороже из-за проблем на рынке запчастей в РФ

07.03.2022 766 0 2

Насколько именно поднимется цена «автогражданки» для российских водителей, ни Минфин, ни Российский союз автостраховщиков пока прогнозировать не берутся.

 

Обязательное страхование автогражданской ответственности требуется всем водителям в РФ: управление ТС без действующего полиса запрещено. Напомним, сейчас в этом сегменте страхования установлен приоритет ремонта над денежной формой возмещения ущерба. Это означает, что страховые компании должны чинить автомобили потерпевшей стороны, получившие повреждения в ходе ДТП. При этом по закону производить работы СТО обязаны только с использованием новых запчастей (исключения могут быть по договорённости с автовладельцем).

Согласно актуальной норме, запчасти, используемые для ремонта автомобилей после ДТП, должны быть новыми, но при этом – не обязательно оригинальными. Это позволяет в разы сократить стоимость ремонта для страховщиков. Новые машины, которые находятся на гарантии, по закону должны быть отправлены на ремонт в сервис официального дилера.

Есть ряд случаев, когда для возмещения ущерба используется денежная выплата (к примеру, если потерпевший проживает слишком далеко от тех СТО, с которыми сотрудничает страховая компания). Однако здесь есть важный момент: при расчёте суммы страховщики учитывают износ деталей, исходя из возраста автомобиля. Это существенно сокращает размер выплаты, при этом владельцу повреждённого ТС на полноценный ремонт с использованием новых деталей, как правило, не хватает, так что доплачивать ему приходится из собственного кармана.

Ранее законодатели обсуждали возможность перестать учитывать износ деталей при денежных выплатах. Вероятно, в текущих сложных экономических условиях, вызванных геополитическими потрясениями, эта инициатива снова канет в Лету. Напомним, стоимость всех запчастей и снижение их цен из-за износа указаны в специальном документе, которым пользуются страховщики для расчёта выплаты. Речь идёт о периодически пересматриваемом едином справочнике средней стоимости запасных частей, нормочасов и материалов. Отметим, к этому документу немало претензий было и раньше: предполагалось, что указанные в нём цены ощутимо занижены.

Сейчас ситуация на российском рынке запчастей складывается неблагоприятная. Это отмечает издание gazeta.ru со ссылкой на Минфин РФ. Речь идёт о том, что стоимость иностранных автомобильных комплектующих резко возросла из-за волатильности курсов валют и проблем с логистическими цепочками. По оценкам участников рынка, цены на ряд комплектующих поднялись на 30-50%. Так что единый справочник придётся в дальнейшем переписать. Эти изменения «очевидно скажутся на цене полиса [ОСАГО]», об этом заявили в пресс-службе Министерства финансов.

При этом в ведомстве пояснили, что «прогнозировать размер изменения среднего убытка и тарифов, а также продолжительность таких изменений сейчас невозможно». Ещё в Минфине подчеркнули, что регулировать тарифы в рамках ОСАГО будет Центробанк. Напомним, в последний раз этот коридор расширялся совсем недавно, в январе 2022 года: теперь страховщики могут выбирать базовую ставку из диапазона от 2224 до 5980 рублей. Отметим, теперь ЦБ может менять тарифы «автогражданки» несколько раз в год (ранее разрешалось только один раз).

Ранее законодатели также предлагали ещё одно изменение – в четыре раза повысить лимиты выплат по жизни и здоровью в ОСАГО (с 500 тыс. до 2 млн рублей). По прогнозу РСА, если одновременно будут приняты поправки и насчёт повышения лимитов выплат и по отказу от учёта износа, то рост базовых тарифов составит около 60%, а для так называемых «аварийных» водителей – примерно 80%.

Россия авто и общество ремонт законы

 

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