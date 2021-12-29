Цена страховки в следующем году изменится: в ОСАГО снова расширяют коридор

Согласно сегодняшним правилам, все автовладельцы в РФ обязаны иметь действующий полис ОСАГО: этот документ страхует автогражданскую ответственность водителей. Уже не первый год в стране идёт реформирование этого сегмента страхования: процесс призван усилить индивидуализацию «автогражданки». Недавно мы напоминали о готовящемся проекте поправок, касающихся обязательной автостраховки: теперь Центробанк утвердил все изменения.



Одним из главных изменений в 2022 году станет расширение тарифного коридора в ОСАГО. Речь идёт о базовой ставке, которую страховщик может выбрать из довольно широкого диапазона в качестве «отправной точки» для расчёта цены полиса для каждого отдельного клиента. Напомним, эта ставка варьируется в зависимости от индивидуальных характеристик автовладельца.

В уходящем году минимальная базовая ставка для физлиц, владеющих «легковушками», равна 2471 рублю, а максимальная – 5436 рублям. Теперь регулятор согласовал расширение тарифного коридора в обе стороны на 10%. Уже с 9 января 2022 года диапазон базовой ставки станет иным: он будет варьироваться от минимальных 2224 рублей до максимальных 5980 рублей.



В «пакет поправок», утверждённый Банком России, входят и другие изменения, которые отразятся на конечной «потребительской» цене полиса. Судя по всему, теперь коэффициент возраста и стажа (КВС) будет больше для автомобилистов, чей возраст менее 24 лет, а также для тех, чей стаж вождения не превышает двух лет. Для ряда автомобилистов значения наоборот станут ниже.

В Центробанке отметили, что была проведена дополнительная калибровка региональных коэффициентов. Вероятно, в следующем году почти во всех субъектах РФ значение территориального коэффициента сократится на 1-5% от изначального показателя. Судя по всему, коэффициент мощности двигателя автомобиля (КМ) регулятор решил не трогать. Напомним, ранее законодатели в РФ планировали отказаться от учёта и мощности, и территории, так как признавали, что эти пункты напрямую не влияют на поведение водителей на дороге.



Также важным для цены полиса является коэффициент бонус-малус (КБМ), который даёт надбавку к стоимости в случае аварийной истории или скидку – за безаварийное вождение. В Банке России решили повысить значение для так называемых «убыточных» водителей (их класс определяется как M) с нынешних 2,45 до 3,92. Новичкам без истории вместо единицы достанется коэффициент 1,17. Но при этом у тех водителей, которые в течение 10 лет или более ездили без аварий на своём счету, КБМ будет ещё ниже, чем сейчас: не 0,5, а 0,46 (это значит, что скидка на полис станет для них больше). Новые значения системы бонус-малус начнут действовать 1 апреля 2022 года.

Отметим, по подсчётам Российского союза автостраховщиков (РСА) средняя цена полиса ОСАГО в январе-ноябре текущего года оказалась равна 5581 рублю. Этот показатель почти не отличается от среднего ценника «автогражданки», зафиксированного по итогам первых 11 месяцев 2020-го: тогда в среднем по стране обязательная страховка стоила 5559 рублей.

