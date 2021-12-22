ОСАГО готовится подорожать из-за изменения в схеме расчёта цены и увеличения лимита выплат

В Банке России предлагают снова расширить тарифный коридор в обе стороны (ещё на 10%). В итоге базовая ставка будет варьироваться в диапазоне от 2224 до 5980 рублей.

Полис ОСАГО на сегодняшний день остаётся обязательным документом для всех водителей в России. В течение последних нескольких лет продолжается реформирование системы автострахования: оно направлено на индивидуализацию «автогражданки». Как оказалось, у регулятора – Центробанка – уже готов новый пакет изменений, которые могут затронуть водительскую страховку в 2022 году.



Как сообщает «Авторевю», поправки в схему формирования ОСАГО перечислены в Указании ЦБ №6007-У. Этот документ пока не согласован с Минфином РФ. В Центробанке РФ предложили в очередной раз расширить тарифный коридор для той базовой ставки, которая используется для расчёта стоимости цены каждого полиса. Она варьируется в зависимости от индивидуальных характеристик автовладельца. Сейчас минимальная ставка для физлиц, владеющих «легковушками», составляет 2471 рубль, а максимальная – 5436 рублей. В документе указано, что тарифный коридор нужно расширить в обе стороны на 10%, так что, в случае одобрения проекта, базовая ставка будет варьироваться в диапазоне от 2224 до 5980 рублей.

Предполагается, что расширение тарифного коридора коснётся всех типов транспортных средств. Ощутимое изменение значений базовых ставок ждёт владельцев такси: как отметили в издании, для этой категории максимальный базовый тариф увеличится с нынешнего 9131 рубля до 12 505 рублей.



Кроме того, Банк России намерен изменить значения нескольких коэффициентов, ощутимо влияющих на цену страховки. Так, КВС (коэффициент возраста и стажа) вырастет для водителей, чей возраст менее 24 лет, а также для тех, чей стаж управления ТС не превышает двух лет. Предполагается, что для остальных автомобилистов значения станут ниже. В случае одобрения поправок, за полис «мультидрайв», то есть без ограничения допущенных «до руля» водителей, придётся ощутимо доплатить, ведь коэффициент надбавки вырастет с 1,94 до 2,32.

Ещё один важный для расчёта цены полиса коэффициент – КБМ – тоже планируют изменить. Предлагается для так называемых «убыточных» водителей (их класс определяется как M) увеличить надбавку за аварийность с нынешних 2,45 до 3,92. Новичкам без истории коэффициента бонус-малус предлагают присваивать не 1, а 1,17. Однако при этом у ЦБ есть хорошие новости для тех, кто в течение 10 лет или более ездил без аварий на своём счету: КБМ для них снизят с нынешних 0,5 до 0,46. То есть максимальная скидка на полис «за безаварийность» в итоге станет для них ещё больше. Если новые нормы будут согласованы в относительно ближайшем времени, новые значения КБМ вступят в силу 1 апреля 2022 года.



Сообщается, что единственный коэффициент, который в большинстве случаев окажется меньше для всех физлиц, владеющих легковыми автомобилями, это КТ (территориальный коэффициент). Так, почти во всех регионах РФ его значение сократится на 1-5% от изначального показателя. О КМ (коэффициент мощности двигателя автомобиля) ничего не сказано, вероятно, он по-прежнему будет входить в формулу расчёта стоимости ОСАГО. Хотя раньше власти думали отказаться и от КМ, и от КТ, так как признавали, что они напрямую не влияют на поведение водителя на дороге.

Ещё одним фактором, который неминуемо повлечёт за собой подорожание «автогражданки», может стать увеличение лимитов выплат пострадавшим и погибшим в ДТП с участием «легковушек» физлиц, об этом рассказали «Ведомости». Инициатива продвигается уже не первый год: сейчас «потолок» ограничен 500 тыс. рублей, но Минфин настаивает на увеличении планки до 2 млн рублей (такое максимальное возмещение положено тем, кто пострадал или родственникам погибшего в ходе аварии в других ТС). Насколько именно вырастет ценник ОСАГО в результате всех изменений, пока сказать трудно. Отметим, за девять месяцев 2021-го стоимость полиса в среднем по стране составила 5551 рубль.

